Какие кассовые решения использует российский ритейл

Как показало исследование TAdviser, спрос российской розницы на кассовые системы трансформируется в соответствии с изменениями в потребительском поведении. Растет интерес к технологическим решениям, повышающим конкурентоспособность и позволяющим создавать уникальное предложение.

Рынок кассовых систем в России к настоящему моменту достиг определенного уровня зрелости — здесь представлены решения, ориентированные на малые, средние предприятия, а также крупные сети. Спрос на это программное обеспечение (ПО) определяется, в том числе, спецификой торгового формата (food-ритейл, fashion-ритейл, магазины DIY и т.д.).

К примеру, food-ритейл отличают жесткие требования к скорости обслуживания, особенно в часы пиковых нагрузок. Кассовое ПО здесь должно быть простым и понятным, чтобы обеспечивать высокую пропускную способность, позволяя оперативно сканировать товары, быстро рассчитывать акции и применять скидки по программам лояльности. В свою очередь, для fashion-ритейла характерна высокая сезонность, а фактор персонализации предложения приоритетнее скорости обслуживания. Здесь кассовое ПО помогает индивидуально рассчитывать скидки, с учетом различных бонусов и акций. В сегменте DIY важна оперативность обслуживания покупателей (т.е. быстрое сканирование) и возможность быстрого поиска товаров по различным параметрам — например, цвету, материалам, размерам, производителям и пр.

Фокус на изменениях в потребительском поведении определяет новые требования ритейлеров к кассовым системам. В то же время востребованность их функциональности зависит и от динамики общего уровня цифровизации игроков. В отрасли наблюдается рост интереса к технологическим решениям, которые могли бы обеспечить повышение конкурентоспособности и создание уникального предложения в меняющихся условиях рынка.

Востребованность технологий самообслуживания

Все большее распространение в глобальном ритейле получает формат самообслуживания, с оплатой покупок без взаимодействия с персоналом магазинов — этому способствуют изменения в покупательском поведении на фоне пандемии COVID-19. По данным исследования Global EPOS и Self-Checkout 2020, проникновение касс самообслуживания (КСО) шло повышенными темпами — всего по миру было отгружено около 176 тысяч КСО, что на 97% больше, чем в 2019 году.

Кассы самообслуживания улучшают покупательский опыт, позволяя отслеживать сумму покупок и ускоряя процесс оплаты. Для ритейлеров это возможность увеличения пропускной способности магазинов при оптимизации или перераспределении сотрудников-кассиров на выполнение других задач. В первую очередь кассы самообслуживания внедряют федеральные сети. Они же запускают и решения self-shopping, которые еще больше ускоряют процесс покупки и повышают ее удобство. По данным опроса, проведенного аналитическим агентством TAdviser во 2 квартале 2021 года, более половины крупных российских ритейлеров уже использует кассы самообслуживания. Около трети применяют также технологию self-shopping.

Более 60% опрошенных ритейлеров отметили как важную функциональную возможность поддержки работы кассового ПО на классических кассах самообслуживания (self-checkout, SCO). Также более 60% респондентов считают важной функциональность selfscan. Одной из первых на российском рынке начала использовать эту технологию для повышения пропускной способности сеть гипермаркетов «Глобус» (запуск в 2016 году в магазине Одинцовского района Московской области). Система бесконтактной оплаты покупок в формате Scan&Go запущена, в том числе, в «Леруа Мерлен», «Азбука Вкуса», X5 Retail, «ВкусВилл» и др.

Спрос на инструменты поддержки программ лояльности

Для более 80% опрошенных ритейлеров важно наличие встроенных инструментов для реализации программ лояльности — так, чтобы кассовый софт позволял назначать скидки, проводить акции и пр. К настоящему моменту различные системы лояльности получили широкое распространение в отрасли, где их используют для создания и укрепления конкурентного преимущества.

Среди наиболее часто встречающихся на рынке специализированных систем — Manzana, Mindbox, RS.Loyalty, Loymax и др.

Сегодня, с поправкой на изменения реалий рынка, крупные игроки перезапускают программы лояльности с фокусом на большую индивидуализацию. Сеть «Пятерочка» в первом полугодии 2021 года перешла на новую пятиуровневую программу лояльности с выбором категорий для повышения начислений кешбэка. В конце июня 2021 года запустил программу лояльности во всех регионах присутствия в России «Ашан». За месяц проведения пилота в 16 городах и в первый день работы новой программы в федеральном масштабе к ней присоединилось около 1 млн клиентов сети. К концу года ожидается рост числа участников до 5 млн.

Сеть «Лента», где уже более 95% покупок совершались с использованием карты программы лояльности, обновив ее в конце 2020 года, смогла привлечь 8 млн участников за 3 мес., а уровень проникновения клиентов с картами вырос до 98,4% (для сравнения, в сети «ВкусВилл» с картой лояльности совершается около 80% покупок).

Возможность дополнительного контроля при продажах маркированных товаров отметили как важную около 60% респондентов. Это позволяет сетевому ритейлу минимизировать ошибки, предотвратить нарушения и штрафы при работе с такой продукцией (включая алкоголь, табак, обувь, молочную продукцию, парфюм, фототехнику и пр.).

Отказ от бумажных чеков поможет сократить издержки, по мнению более половины опрошенных ритейлеров. Это уже находит подтверждение на практике. Так, по данным «Азбуки вкуса», за 13,5 месяца с момента запуска такой опции компания сэкономила около 100 км кассовой ленты — или около 400 тыс. руб. в год. «ВкусВилл» на этой инициативе удается экономить около 680 км чековой ленты.

40% респондентов отмечают также преимущества использования в целях экономии компактных чеков. Возможность же отказа от округления суммы покупки при безналичной оплате (меры, в основном ориентированный на повышение лояльности покупателя и ускорение обслуживания при оплате наличными) считают важным для минимизации расходов около четверти респондентов.

Поддержка дополнительных каналов продаж

Более половины опрошенных ритейлеров считают важной поддержку функции selfscan на мобильном телефоне в целях развития дополнительного канала продаж.

Более трети отмечают значимость функции click&collect, развитие которой значительно ускорилось на фоне пандемии. Например, востребованной стала опция получения заказов в интернет-магазинах при самовывозе, не отходя от машины (ее реализовал, в частности, подмосковный «Глобус»). Сеть «Лента» запустила в 2020 году систему click&collect в 150 гипермаркетах, планируя тиражирование решения на все магазины сети по стране. Расширяет географию услуги самовывоза и ритейлер METRO (с 42 до 94 торговых центров в России).

Интеграционные возможности систем

Для поддержки развития, расширения бизнеса ритейлерам нужны гибкие инструменты, которые легко масштабируются и дорабатываются под меняющиеся потребности. Важны здесь и интеграционные возможности кассовых систем. Наличие встроенных инструментов, которые легко адаптируются под нужды ритейлера, считают важным параметром 60% опрошенных. В то же время открытость кассового ПО для самостоятельного внесения изменений ритейлером, без привлечения разработчика, интересует преимущественно крупных игроков, с развитыми ИТ-отделами и достаточными ресурсами для реализации таких задач «внутри». Для трети респондентов важна возможность самостоятельного подключения необходимого оборудования, и еще почти для трети — подключения выбранной системы оплаты.

Допустимая скорость доработок, вносимых разработчиком в систему по запросу, составляет 2-3 месяца, по мнению 44% респондентов. Более трети опрошенных, в основном представляющих региональных игроков, готовы ждать максимально до 5 месяцев. Эта позиция может меняться, в зависимости от того, о платных или бесплатных доработках идет речь — в пределах до полугода у почти половины респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных ритейлеров (более 90%) считают важным (или предпочтительным) бесплатный доступ к обновлению ПО. В случае с обновлениями системы под законодательные изменения для 100% важна как их своевременность, так и бесплатность.

Половина опрошенных считают важной возможность снижения стоимости владения системой за счет архитектуры — например, при наличии открытых или бесплатных компонентов, не требующих лицензий Microsoft, а также за счет централизованной архитектуры — для экономии на серверах в магазинах. Более чем для ¾ респондентов важно горизонтальное масштабирование, обеспечивающее работу в режиме 24/7 при росте торговой сети. Четверть опрошенных ритейлеров заинтересованы в готовности кассового ПО к работе в других странах (чтобы обеспечить поддержку планируемой региональной экспансии).

При оценке скорости реакции на критичные инциденты, останавливающие процесс торговли, около половины респондентов считают приемлемым интервал от 1 до 3 часов. Для 44% важно, чтобы он не превышал 1 часа.

Доступность сервисной поддержки 24/7 важна для 100% опрошенных. При этом для 80% значимы также и единые правила поддержки, действующие по всей стране.

Основные выводы

Как показало исследование TAdviser, крупные российские ритейлеры сегодня заинтересованы не только в базовой функциональности, но и в новых возможностях кассового ПО, обеспечивающих рост эффективности, а также повышение лояльности покупателей. С учетом быстрого развития всех сегментов рынка самообслуживания (глобально будет расти на 16% в год и к 2026 году достигнет 68 млрд долл., по данным Mordor Intelligence) будет усиливаться спрос российского ритейла на системы self-scanning и на КСО, которые становятся самым быстро распространяющимся типом оборудования в этом сегменте.

Основные требования к современным кассовым системам — это быстрая обработка данных, качество данных и скорость закрытия чека. Также в фокусе внимания ритейлеров и дополнительные опции, которые могут влиять на конкурентоспособность. В их числе — инструменты маркетинга, решения для ускорения обслуживания, а также широкие возможности кастомизации и оптимизации.

Функциональное сравнение ключевых кассовых систем в России

Отечественный ритейл в основном использует пять кассовых систем: Set Retail (разработчик CSI — Crystal Service Integration), Frontol (Атол), Профи-Т (Пилот), УКМ (Сервис Плюс) и Artix (Artix). В рамках исследования TAdviser была проанализирована функциональность этих продуктов, исходя из более 20 параметров. Учитывались как базовые функциональные возможности, так и дополнительные опции, которые становятся точкой роста для дальнейшего развития и продвижения решений.

Часть систем включены в Единый реестр отечественного ПО (Frontol 6, Artix, Set Retail) и могут быть использованы для реализации заказчиком стратегии по импортозамещению.

По результатам собранных данных экспертами TAdviser была проведена сравнительная оценка функциональности рассмотренных кассовых систем. Каждому параметру была присвоена оценка от 0 до 1 балла, где 0 — функциональность отсутствует или только начинает развиваться, 0,5 — функциональность находится в развитии, 0,7 — хорошо развита и доступна, 1 — высокий уровень развития и доступности функциональности.

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По данным исследования TAdviser, основной фокус предложения в сегменте кассовых систем в России в настоящий момент отвечает запросу крупных ритейлеров — на расширение дополнительных сервисов, возможностей оптимизации и поддержке сценариев самообслуживания.

В настоящий момент многие заказчики из ритейла ориентированы на минимизацию доли специфических проектов интеграции и кастомизации ИТ-решений внутри — и заинтересованы в получении необходимой функциональности «под ключ» от поставщика. От него же ожидается и высокая доступность сервисной поддержки — один из главных приоритетов сетевых ритейлеров, как показал опрос TAdviser.