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Какие китайские товары пользовались спросом летом 2020 года

Компания OT Commerce подвела итоги прошедшему летнему сезону продаж 2020 года. Была проанализирована работа 200 интернет-магазинов, реализующих китайские товары Таобао/1688 по всему миру. Полученные данные были обработаны и представлены в общем виде. Собрать информацию позволяет платформа ОТ, на которой работают интернет-магазины. Обратите внимание, что категорий китайских товаров очень много, в нашем отчете представлены наиболее популярные в летнем сезоне 2020 года.

По сравнению с весной 2020 года объем продаж китайских товаров на платформе ОТ увеличился на 12%. А это значит, что закончилась тенденция снижения объема продаж, которая была характерна в период ограничительных мер, связанных с Covid-2019. После выхода из карантина и возвращения к привычной жизни люди стали больше покупать и меньше экономить денежные средства. Ситуация начала стабилизироваться, что очень радует.

На первом месте рейтинга ОТ находится категория товаров — «Мебель для дома». Объем продаж составил 180 855$. Во время пандемии многие люди начали делать ремонт, спрос на мебель и товары для ремонта вырос. Эта тенденция сохранилась и летом 2020 года, вероятно еще не все закончили ремонтные работы. К тому же ассортимент мебели китайских производителей очень велик, а цены весьма привлекательные. Да и условия доставки габаритных товаров с каждым годом становятся все лучше, поэтому спрос на мебель из Китая постоянно растет.

На втором месте — «Майки, футболки». Их было продано 47 110 штук на сумму 154 906$. К лету люди покупают много летней одежды, а футболки и майки всегда пользуются большим спросом. На третьем месте рейтинга — «Брюки повседневные» с объемом продаж 15 882 штук на сумму 143 312$. Спрос на брюки также связан с летним теплым сезоном.

Стоит отметить, что в целом объемы продаж одежды во время пандемии немного уменьшились. Люди стали меньше покупать одежды, сместив свое внимание на другие товары, которые были нужны во время пребывания дома.

О продолжении сезона ремонтов также свидетельствует объем продаж категории товаров «Инструменты». Он составил 126 912$. К данной категории относятся электродрели, шлифовальные машины, отвертки, гайковерты, измерительные инструменты, различный ручной инструмент.

Целевой аудиторией являются не только простые люди, покупающие инструменты для использования в быту, но и мастера, которые занимаются строительными и отделочными работами.

Со снятием ограничительных мер возросли продажи таких категорий товаров, как «Товары для туризма и активного отдыха», «Спортивная обувь», «Садово-огородный инвентарь», «Велосипеды». Это связано с тем, что люди снова начинают вести активный образ жизни: выезжают на дачи, гуляют в парках, занимаются спортом на свежем отдыхе. К тому же из-за закрытых границ многие не смогли поехать в отпуск. В связи с этим отдых на природе с палаткой стал одним из популярных видов отдыха летом 2020 года. Спрос на товары для туризма вырос.

Сохраняют свою актуальность категории товаров, вошедшие в рейтинг во время пандемии — «Маски медицинские», «Одежда для дома и отдыха». Их объем продаж составил 16 442$ и 48 263$ соответственно. Снятие ограничительных мер происходит постепенно, поэтому люди все равно большую часть времени проводят дома. А маски превратились в один из самых нужных предметов личной гигиены. Спрос на них есть постоянно.

Автор: Анна
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