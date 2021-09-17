Компания OT Commerce подготовила отчет о том, какие китайские товары пользовались спросом летом 2021 года. Были проанализировали данные интернет-магазинов, работающих на платформе ОТ и реализующих китайские товары Таобао, 1688 и Alibaba.

В результатах данного исследования использованы обобщенные данные о работе около 200 интернет-магазинов. Рейтинги товарных категорий основаны на наиболее популярных товарах в данном сезоне по объему и количеству продаж.

По сравнению с летом 2020 года в этом году рост объемов продаж составил 23%. В целом пандемия положительно отразилась на сфере онлайн-покупок. В 2020 году в период разгара пандемии объем продаж падал из сезона в сезон, а в 2021 году он успешно набирает обороты, наблюдаются положительные тенденции. Хотя по сравнению с весной 2021 года этим летом наблюдается небольшой спад на 5%. Это связано с тем, что лето всегда неактивный сезон, люди отдыхают, часто уезжают и делают меньше покупок. Но осенью нас ждет традиционный подъем.

Как и в весеннем сезоне продаж, летом 2021 года возглавляет рейтинг самых популярных товарных категорий «Комплектующие для компьютеров». Объем продаж этой категории составил 7 583 штуки на сумму 221 437$. Комплектующие для компьютеров пользуются спросом круглый год. Это одна из самых популярных категорий товаров, которые заказывают из Китая. Большой ассортимент, возможность найти практически любую деталь для любого компьютера делает сферу продаж комплектующих для компьютеров одной из самых востребованных у потребителей.

На втором месте рейтинга «Мебель для дома». Товаров в данной категории было продано 4 698 штук на сумму 152 687$. За последние 2 года спрос на мебель все время растет. Пандемия стимулировала онлайн-покупки, а дешевая цена все больше привлекает покупателей в этом сегменте.

На третьем месте расположились «Велосипеды и аксессуары», объем продаж которых составил 2 464 штуки на сумму 142 286$. Как показывают маркетинговые исследования, очень сильно стимулировала спрос на велосипеды пандемия. Этому способствовало закрытие спортзалов, введение социальной дистанции и боязнь использования общественного транспорта. Люди начали ездить на велосипедах. Кроме того, велосипеды покупают для своих сотрудников службы доставки, которые стали так популярны в период пандемии.

Помимо велосипедов хорошим спросом летом 2021 года пользовались такие товарные категории как «Товары для туризма и активного отдыха» и «Все для плавания». Их объем продаж равен 108 891$ и 45 207$ соответственно. Закрытые границы и коронавирусные ограничения сделали походы популярным видом отдыха. Причем закупать товары для туризма начали еще весной. Тогда данная категория товаров тоже вошла в рейтинг. Товары для плавания пользуются спросом так как лето — это активный сезон отпусков и купаний в открытых водоемах. К тому же времяпровождение на природе стало одним из самых популярных у большинства людей.

Также летом 2021 года высокий спрос наблюдался на категории товаров «Электроинструменты» и «Сварочное оборудование». Объем продаж первой составил 4 492 штуки на сумму 81 348$. К данной категории товаров относятся электродрели, электроотвертки, шлифовальные машины, сверла, пилы и многие другие инструменты. Сварочного оборудования было продано 2 409 штук на сумму 35 704$. Эти две товарные категории являются дорогостоящими. Китайское производство обеспечивает все сегменты рынка более дешевыми товарами, ввиду снижения покупательской способности наблюдается спрос в данных категориях.

Не снижается спрос на товары сегмента одежды и обуви. В рейтинге представлено много соответствующих товарных категорий: «Майки, топы», «Платья, сарафаны», «Туфли, босоножки», «Футболки, пуловеры», «Рубашки», «Кеды». Одежда и обувь — это самые популярные китайские товары, именно на категории товаров из данного сегмента действует самый наивысший спрос.

Помимо этого, летом 2021 года спрос был на категорию товаров «Текстиль для дома». К нему относятся постельное белье, шторы, ковры, пледы и многое другое. Здесь же можно отметить категорию товаров «Посуда, кухонные принадлежности», которая также имела популярность у покупателей. Данные категории товаров относятся к сегменту товаров для дома, спрос на которые не зависит от сезона продаж. Товары для дома из Китая привлекают все больше покупателей своей низкой ценой и большим разнообразием ассортимента.

И в этот раз не обошлось без товаров из категории «Средства индивидуальной защиты». Теперь маски и перчатки — неотъемлемая часть нашей жизни. Видимо, средства индивидуальной защиты не скоро перестанут пользоваться спросом.