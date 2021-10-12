Какие мобильные телефоны выбирали россияне в III квартале 2021 года

По данным Авито, по итогам III квартала 2021 года на сайте было продано на 13% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года, и на 10% больше по сравнению со II кварталом 2021 года. Первые строчки в топ-10 традиционно заняли Apple, Samsung и Xiaomi.

Топ-10 любимых брендов

Первое место в рейтинге по количеству проданных на Авито телефонов традиционно занял Apple с долей 50% от всех приобретенных в России устройств. Средний чек продажи знаменитого iPhone в III квартале 2021 года составил 15 000 рублей, что на 11% больше, чем в предыдущем квартале и на 30% выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года. Количество продаж «яблочных» гаджетов за квартал выросло на 10%, за год смартфоны Apple стали приобретать на 28% активнее.

«Из года в год, несмотря на высокую стоимость, лидирующую строчку в рейтинге по традиции занимает iPhone с долей 50% от всех продаж мобильных телефонов на Авито. Чуть меньшей популярностью пользуются смартфоны на платформе Android — Samsung и Xiaomi. По итогам III квартала, средний чек продажи мобильного телефона на сайте в целом по России составил 9 500 рублей. На нашей площадке пользователи могут выбрать как новых телефон, так и гаджет „с пробегом“ по доступной цене и безопасно приобрести нужную модель даже у продавца из другого города, используя Авито Доставку» — комментирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Авито.

На втором месте в топ-10 оказался бренд Samsung. На продажи телефонов данной марки пришлось 17% от всех сделок на сайте. Модели бренда не изменились в цене ни по сравнению с предыдущим кварталом, ни с прошлого года. Средний чек продажи смартфона Samsung на Авито составляет 8 000 рублей. Продажи устройств Samsung выросли на 9% как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению с III кварталом прошлого года.

Замкнул тройку лидеров самых продаваемых марок бренд Xiaomi с долей рынка 13% и средним чеком сделки в 8 500 рублей. По сравнению с прошлым кварталом и аналогичным периодом 2020 года средняя стоимость китайских гаджетов стала выше на 6%. Продажи гаджетов данного бренда выросли на 16% с предыдущего квартала и на 24% с III квартала 2020 года.

Доля продаж мобильных телефонов на Авито по брендам, III квартал 2021

Четвертое место в рейтинге самых продаваемых телефонов заняли гаджеты от Honor, на пятом месте расположились телефоны бренда Huawei. На долю каждой марки пришлось 6% и 3% от общего количества продаж соответственно. Также в десятку самых продаваемых телефонов вошли Nokia, Realme, Sony и Meizu, однако по доле рынка они сильно отстают от упомянутых выше конкурентов.

Средние цены и динамика рынка

В III квартале 2021 года средний чек продажи мобильного телефона на Авито составил 9 500 рублей. Средняя стоимость мобильных телефонов по стране выросла на 6% по сравнению со II кварталом и на 19% по сравнению с прошлым годом. При этом цены в разных регионах отличаются: самый высокий средний чек (13 000 рублей) был зафиксирован в Сочи, на втором месте оказались Москва, Ставрополь и Иркутск, где чек сделки по продаже телефона в среднем в 12 000 рублей, а наиболее бюджетные приборы доступны в Рязани и Ульяновске — там средний чек продажи телефона по итогам квартала составил 8 000 рублей.

По сравнению со II кварталом продажи мобильных телефонов в России выросли на 10%. Наиболее заметный скачок зафиксирован в Кемерово — продажи в городе выросли на 20%. В Сочи и Кирове количество проданных мобильных устройств увеличилось на 18% и 17% соответственно. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года рост продаж телефонов по России составил 13%, а самый яркий скачок продаж был замечен в Сочи (+33%). Также в тройку лидеров по продажам вошли Кемерово (+28%) и Красноярск (+25%).

Что интересно, в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается практически идентичная динамика роста — продажи за квартал выросли на 9% и 11% соответственно.