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Какие подарки хотят получить на 23 Февраля и 8 Марта

По результатам исследования, проведенного аналитиками Яндекс Рекламы, подарки к 8 Марта люди планируют покупать чаще, чем к 23 Февраля. Так, среди опрошенных подарки к Международному женскому дню будут покупать 90% мужчин и 66% женщин. На 23 Февраля подарки готовят 39% и 85% соответственно. В основном на гендерные праздники подарки дарят любимым и родителям. На 8 Марта 48% мужчин и 77% женщин подарят подарки мамам. Также получат подарки и дети: каждый третий родитель порадует дочь на 8 Марта, а каждый четвертый — сына на 23 Февраля​. 29% женщин и 11% мужчин собираются купить что-нибудь приятное для себя.

Почти четверть опрошенных планируют выбирать подарки онлайн на сайтах определенных магазинов. Среди преимуществ онлайн-покупок люди чаще всего отмечают удобство (не нужно никуда ехать, можно сделать заказ круглосуточно и в любой день недели), а также возможность почитать отзывы о товарах.

Среди подарков до 2 тысяч рублей женщины хотели бы получить косметику и парфюмерию, а мужчины — электронику

Мужчины также будут рады новому парфюму, а женщины — букету цветов. Актуальным подарком как для мужчин, так и для женщин станет что-то из одежды, обуви или аксессуаров. Также всем было бы приятно получить сертификаты на товары и услуги. Подписку на онлайн-сервисы в качестве подарка в основном хотят люди 18–24 лет по всей России.

«Электроника и техника — одни из самых популярных подарков к праздникам. Так, в прошлом году за неделю до 23 Февраля количество запросов о гаджетах выросло на 7% по сравнению неделей ранее, перед 8 Марта — на 12%. Также перед 8 Марта люди чаще искали в Поиске Яндекса малую бытовую технику. Количество таких запросов в начале марта увеличилось на 5%.

Выбирая бытовую технику и электронику, люди изучают множество вариантов и моделей, сравнивают разных производителей. Как правило, это не импульсивная покупка — чаще всего человеку нужно некоторое время, чтобы подумать и взвесить все за и против. Чтобы напоминать таким сомневающимся пользователям о себе, усиливайте ваше рекламное присутствие не только на Поиске Яндекса, но и в Рекламной сети, настраивая ретаргетинг на тех, кто уже был на сайте, но пока не совершил покупку.

А чтобы упростить пользователю выбор, делайте тематические подборки товаров с подробным описанием характеристик каждой модели. По нашим данным, в среднем 58% купивших бытовую технику и электронику в подарок делали заказ на сайте. Возьмите на себя часть хлопот покупателя — добавьте опцию упаковки подарка. Также можно организовать возможность экспресс-доставки подарка адресату, например, через сервис Яндекс.Доставка».

Виктор Грязнов, бизнес-партнер индустрии "Ритейл, Бытовая техника и электроника.

В среднем по России бюджет на подарки к 23 Февраля — 4 тысячи рублей, а на 8 Марта — 6,5 тысяч. При этом потратить на подарки к Международному женскому дню от 10 до 30 тысяч рублей планирует 21% опрошенных, а к 23 Февраля — 13%. Купить подарки дороже 50 тысяч рублей готов 1% участников опроса.

Накануне праздников актуальны услуги клининга и доставки готовых блюд

Согласно опросу, почти половина россиян хотят провести праздники дома или в гостях. При этом 28% опрошенных планируют заказать доставку готовых блюд к 23 Февраля, а 32% — к 8 Марта. Также накануне праздников заказать услуги клининга хотят 3 и 5% соответственно. На 8 Марта многие женщины планируют уделить время себе — 24% хотят пойти в салон красоты.

Отметить 8 Марта в ресторане хотят 27% опрошенных. Чаще остальных так отвечали жители крупных городов в возрасте от 18 до 34 лет, состоящие в браке или отношениях.

Автор: Elvira
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