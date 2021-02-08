Какие подарки россияне планируют дарить на День святого Валентина

Эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, какие подарки они планируют подарить своей второй половинке на День святого Валентина, сколько собираются на них потратить и как будут (и будут ли вообще) отмечать этот праздник. Исследование показало, что 72% россиян собираются праздновать 14 февраля, а 28% отказались по разным причинам. Показатели этого года разительно отличаются от 2019-го: всего 2 года назад лишь 40% россиян собирались праздновать 14 февраля, а целых 60% предпочли остаться в стороне.

Самое большое количество влюбленных — 56%, в этом году решили отметить праздник дома, 30% — в ресторане, 28% хотят устроить необычное свидание, а некоторые (около 3% респондентов) и вовсе решили праздновать День святого Валентина онлайн. В целом, большинство участников опроса — 84%, планируют потратить на подарок любимому человеку до 5 000 рублей. Самыми популярными подарками в планах россиян оказались цветы, косметика и сладости.

84% планирует купить подарок на сумму не более 5 000 рублей

56% в этом году отмечают дома

30% собираются дарить косметику или парфюмерию

28% игнорируют праздник

Как россияне хотят отметить День святого Валентина?

Большинство респондентов, а именно 72% опрошенных в целом по России, довольно трепетно относятся к Дню святого Валентина и собираются отмечать его в этом году. Во всех крупных городах страны процент отмечающих высок: больше всех 14 февраля любят в Казани — здесь 92% участников опроса ответили, что собираются праздновать, в Самаре — 86%, а в Москве этот показатель составил 85% от всех респондентов по городу. В Санкт-Петербурге отмечать 14 февраля желают 76% ответивших. В Воронеже и Краснодаре немного меньше любителей этого праздника — 55% и 59% соответственно.

Около 56% опрошенных по России заявили, что планируют отметить праздник, не выходя из дома. Главные «домоседы» в этом году — жители Рязани и Набережных Челнов — здесь проводить 14 февраля подобным образом собираются 79% и 72% опрошенных соответственно. В свою очередь, довольно много опрошенных — 30%, наоборот, не горят желанием сидеть дома в этот день и решили, что пойдут в ресторан. Больший процент влюбленных, предпочитающих вечер в ресторане, был зафиксирован в Ярославле — 47% участников опроса из города, а также в Астрахани и Москве — 45% и 43% соответственно. 21% респондентов в этом году в честь праздника решили сходить со своим партнером в кино, и еще 21% хочет провести романтические выходные за городом.

Около 28% опрошенных россиян не будут придерживаться обычных вариантов празднования и планируют устроить оригинальное свидание. Желающих устроить нестандартный праздник в этом году больше всего в Уфе и Казани — 49% опрошенных по каждому из городов. При этом были и самые неординарные пары, которые в этом году собрались устроить онлайн-свидание — доля таких респондентов составила 3% в общем количестве опрошенных. Свидание в формате онлайн на День святого Валентина больше всех пришлось по душе жителям Астрахани — здесь 12% участников опроса из города выбрали такой вариант проведения романтического вечера.

Какие подарки россияне планируют дарить своей второй половинке?

Среди подарков, которые участники опроса планируют подарить партнеру на 14 февраля, самыми популярными являются: косметика и парфюмерия (30% ответов), сладости (26%) и цветы (24%). За прошедшие две недели цветы на Авито искали значительно чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года — интересоваться ими стали в 2,2 раза чаще. Это может говорить о том, что россияне начинают присматривать букеты и изучать цены в преддверии праздника.

20% респондентов заявили, что на День святого Валентина в качестве подарка любимому человеку преподнесут предметы для хобби и отдыха. По данным Авито, спрос на такие товары на сайте в последние две недели также вырос по сравнению с прошлым годом. На 68% чаще стали искать товары для спорта, на 23% больше в этом году интересуются музыкальными инструментами. Что интересно, в этом феврале также вырос спрос на велосипеды — их искали на 49% активнее.

Внушительный процент участников опроса (18%) решил вручить второй половинке подарочный сертификат, еще 17% ответивших в этом году готовы потратиться на ювелирные украшения в подарок на 14 февраля. Практически столько же респондентов — 16%, хотят подарить второй половинке одежду, обувь или аксессуары. Спрос на подарочные сертификаты на Авито за последние две недели вырос на 38%, а ювелирными украшениями стали интересоваться на 52% активнее. Женская одежда стала востребованнее на 44%, в то время как мужская интересует пользователей на 55% больше, чем в прошлом году.

Всего 7% опрошенных в этом году хотят дарить на День святого Валентина алкоголь, 5% собираются потратиться на романтическую поездку за город. Некоторые респонденты (8%) поделились, что на праздник также хотели бы преподнести второй половинке в качестве подарка какой-либо гаджет: 3% опрошенных — смарт-часы, 1% — iPhone, 1% — телефон другой марки, 1% — игровую консоль, еще 2% выбрали другие гаджеты.

Подавляющая часть участников опроса (84%) планирует купить подарок к 14 февраля на сумму не более 5 000 рублей: 27% собираются уложиться в бюджет до 1 000 рублей, 38% — до 3 000 рублей, еще 19% — до 5 000 рублей. Подарки стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей приобретут около 9% респондентов, еще 4% опрошенных заявили, что готовы потратить от 10 000 рублей и больше.

Кто и почему не будет отмечать 14 февраля?

Около 28% россиян, состоящих в отношениях или браке, в этом году по различным причинам решили остаться в стороне от празднования Дня святого Валентина. 63% группы не признают 14 февраля праздником, 11% и вовсе считают его маркетинговым ходом бизнеса, поэтому не желают принимать в нем участие, а 8% отказываются от празднования по причине того, что отмечать День святого Валентина не хочет их партнер. 14% опрошенных россиян признались, что не отмечают 14 февраля, потому что предпочитают отечественный праздник — День Петра и Февронии.