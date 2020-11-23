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Какие покупки россияне откладывают на «чёрную пятницу»

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили потребительский спрос в «чёрную пятницу» прошлого года и рассказали, покупку каких товаров россияне откладывают на сезон распродаж. В исследовании использовались данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 года.

В целом уже с конца октября в ожидании ноябрьских распродаж на Яндекс.Маркете начинает расти спрос на различные товары. В прошлом году пик интереса пришёлся на 29 ноября — день «чёрной пятницы». В целом за месяц пользовательский спрос вырос более чем на 25%.

Традиционно больше всего в «чёрную пятницу» россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи Яндекс.Маркета искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12500 рублей. Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причём не всегда гаджеты заказывают для себя — многие уже покупают подарки к Новому году.

Также, по данным Маркета, на «чёрную пятницу» россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими — видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54000 рублей на ноутбук и 7900 рублей на комплектующие.

Помимо электроники, популярностью в время «чёрной пятницы» пользуется и бытовая техника. По данным прошлого года, спрос на товары категории с 22 по 29 ноября вырос на 38%. Во время распродажи пользователи активно интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9300 рублей.

Более того, по данным о заказах на Яндекс.Маркете, к «чёрной пятнице» растёт спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.

Автор: Анна
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