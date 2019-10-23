+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Какие продукты Белоруссия импортирует в Россию и сколько они стоят?

По статистическим данным за январь-ноябрь 2018 года Беларусь импортировала в Россию товаров на сумму 11,2 млрд долларов.

Первое место в доле импорта по товарной структуре составляют продукты животного происхождения; пищевые продукты, напитки и табак занимают четвертое место. Продукты растительного происхождения занимают лишь девятое место в товарной структуре импорта из Белоруссии.

Несмотря на популярное мнение об импорте картофеля в Россию, из Белоруссии в первую очередь поставляются томаты, овощи различного типа (к ним относятся баклажаны, спаржа, сельдерей, грибы), замороженные овощи и только потом картофель.

По сравнению с другими странами Беларусь занимает четвертое место по доле импорта продукции в РФ.

Белорусская продукция способна конкурировать на российском рынке только благодаря низкой цене и достойному качеству. По сравнению, например, с французским сыром или итальянским вином, российский покупатель не готов платить больше за белорусскую продукцию, так как она ничем не отличается от отечественной.

Средняя стоимость продуктов белорусского производства обычно ниже средней стоимости продуктов этой категории в магазине. Исключение может составлять мясная продукция.

К популярным белорусским маркам молочной продукции, которые мы уже привыкли видеть на полках магазинов, относятся «Брест-Литовск», «Савушкин», «Свитлогорье», «Сарафаново», «Сваля». Лидером по популярности среди мясных белорусских брендов является торговая марка «Петруха». Также известны бренды детского питания «Избенка» и «Беллакт», сгущенное молоко «Рогачевъ», изделия из рыбы и морепродуктов «Санта Бремор», «Матиас».

Исходя из данных интернет-магазинов, первое место в доле рынка белорусских продуктов занимает молочная продукция, второе — изделия из рыбы и морепродуктов, третье — мясо птицы.

Рассматривая ассортимент московских интернет-магазинов, аналитики пришли к выводу, что в основном Беларусь импортирует детское питание, мясо, куриные яйца, сахар, квас, овощную, фруктово-ягодную и мясную консервацию, овощи (включая вареные и замороженные), фрукты, ягоды, закуски из рыбы и морепродуктов (крабовые палочки, рыбные пресервы, икра, соленая рыба и т.п.), шоколад и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, кофе, а также алкогольные напитки.

Для примера рассмотрим отечественные и белорусские товары в интернет-магазине «Перекресток».

Средняя цена 1 литра молока российского производства в интернет-магазине «Перекресток» зафиксирована на уровне 92,2 рубля без скидки, 87,76 рубля со скидкой. Минимальная цена молока составляет 34,33 рубля. Средняя цена белорусского молока —75,46 рубля, минимальная — 69,78 рубля.

Отечественный творог обойдется по средней цене в 439,98 рубля без скидки, со скидкой — 414,02 рубля. Минимальная цена установилась на уровне 199,44 рубля за килограмм творога. Белорусский творог стоит в среднем 398,5 рубля без скидки и 371,78 рубля со скидкой. Минимальные цены — 262,25 рубля без скидки и 199,2 рубля со скидкой.

Куриное мясо российского производства можно приобрести в среднем за 259,2 рубля без скидки, 199,2 рубля со скидкой. Белорусская курица обойдется в 251,43 рубля.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

22 октября / Комментарии
«Пятёрочка» в новой концепции открылась в Подмосковье

«Пятёрочка» в новой концепции открылась в Подмосковье

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла второй магазин в новой концепции. Он работает в городе Ликино-Дулёво Московской области и стал первым универсамом в новой концепции, запущенным в небольшом населённом пункте.

далее →

21 октября / Комментарии
Каршеринг YouDrive начал продавать машины, чей срок эксплуатации подходит к концу

Каршеринг YouDrive начал продавать машины, чей срок эксплуатации подходит к концу

Каршеринг YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобиль из своего парка. На продажу будут выставлены машины, чей срок эксплуатации подходит к концу.

далее →

21 октября / Комментарии
Бренд Under Armour закрывает все магазины в России

Бренд Under Armour закрывает все магазины в России

Все магазины американского бренда Under Armour будут закрыты в России в ближайшее время. Четыре из десяти магазинов уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки.

далее →

21 октября / Комментарии
Фискальные данные будут использовать для таргетирования рекламы

Фискальные данные будут использовать для таргетирования рекламы

Компания Segmento и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились об использовании данных чеков для таргетирования рекламы в интернете. На основе этих обезличенных данных Segmento будет таргетировать баннеры и видеоролики в интернете на отдельные сегменты аудитории и оценивать эффективность кампаний

далее →

18 октября / Комментарии
Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о постепенном сокращении производства пластиковых пакетов. В будущем Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты. Инициативу уже поддержали в Минприроды.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!