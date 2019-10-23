Какие продукты Белоруссия импортирует в Россию и сколько они стоят?

По статистическим данным за январь-ноябрь 2018 года Беларусь импортировала в Россию товаров на сумму 11,2 млрд долларов.

Первое место в доле импорта по товарной структуре составляют продукты животного происхождения; пищевые продукты, напитки и табак занимают четвертое место. Продукты растительного происхождения занимают лишь девятое место в товарной структуре импорта из Белоруссии.

Несмотря на популярное мнение об импорте картофеля в Россию, из Белоруссии в первую очередь поставляются томаты, овощи различного типа (к ним относятся баклажаны, спаржа, сельдерей, грибы), замороженные овощи и только потом картофель.

По сравнению с другими странами Беларусь занимает четвертое место по доле импорта продукции в РФ.

Белорусская продукция способна конкурировать на российском рынке только благодаря низкой цене и достойному качеству. По сравнению, например, с французским сыром или итальянским вином, российский покупатель не готов платить больше за белорусскую продукцию, так как она ничем не отличается от отечественной.

Средняя стоимость продуктов белорусского производства обычно ниже средней стоимости продуктов этой категории в магазине. Исключение может составлять мясная продукция.

К популярным белорусским маркам молочной продукции, которые мы уже привыкли видеть на полках магазинов, относятся «Брест-Литовск», «Савушкин», «Свитлогорье», «Сарафаново», «Сваля». Лидером по популярности среди мясных белорусских брендов является торговая марка «Петруха». Также известны бренды детского питания «Избенка» и «Беллакт», сгущенное молоко «Рогачевъ», изделия из рыбы и морепродуктов «Санта Бремор», «Матиас».

Исходя из данных интернет-магазинов, первое место в доле рынка белорусских продуктов занимает молочная продукция, второе — изделия из рыбы и морепродуктов, третье — мясо птицы.

Рассматривая ассортимент московских интернет-магазинов, аналитики пришли к выводу, что в основном Беларусь импортирует детское питание, мясо, куриные яйца, сахар, квас, овощную, фруктово-ягодную и мясную консервацию, овощи (включая вареные и замороженные), фрукты, ягоды, закуски из рыбы и морепродуктов (крабовые палочки, рыбные пресервы, икра, соленая рыба и т.п.), шоколад и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, кофе, а также алкогольные напитки.

Для примера рассмотрим отечественные и белорусские товары в интернет-магазине «Перекресток».

Средняя цена 1 литра молока российского производства в интернет-магазине «Перекресток» зафиксирована на уровне 92,2 рубля без скидки, 87,76 рубля со скидкой. Минимальная цена молока составляет 34,33 рубля. Средняя цена белорусского молока —75,46 рубля, минимальная — 69,78 рубля.

Отечественный творог обойдется по средней цене в 439,98 рубля без скидки, со скидкой — 414,02 рубля. Минимальная цена установилась на уровне 199,44 рубля за килограмм творога. Белорусский творог стоит в среднем 398,5 рубля без скидки и 371,78 рубля со скидкой. Минимальные цены — 262,25 рубля без скидки и 199,2 рубля со скидкой.

Куриное мясо российского производства можно приобрести в среднем за 259,2 рубля без скидки, 199,2 рубля со скидкой. Белорусская курица обойдется в 251,43 рубля.