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Какие товары были самыми популярными у россиян в 2018 году

Маркетплейс Goods.ru проанализировал покупки россиян в 2018 году. Активнее всего покупали детские товары, игры, зоотовары, продукты и электронику.

Самой популярной категорией оказались Детские товары — больше всего покупали подгузники, детское питание и игрушки. Следом идут — Зоотовары: корма для кошек и собак. Также в первой пятерке Продукты питания, Косметика, Бытовая техника и электроника: смартфоны и другие гаджеты, игровые приставки, малая бытовая техника.

Топ-6 самых популярных категорий товаров за 2018 год:

  1. Детские подгузники
  2. Игры и игрушки
  3. Корм для кошек и собак
  4. Продукты питания
  5. Косметика
  6. Мелкая бытовая техника

Лидеры в денежном выражении:

  1. Смартфоны
  2. Детские подгузники
  3. Мелкая бытовая техника
  4. Игры и игрушки
  5. Корм для кошек и собак
  6. Крупная бытовая техника

Сейчас на сайте goods.ru представлено более 500 000 товаров, такой широкий ассортимент, как и модель маркетплейса в целом, позволяет составить более полный портрет покупателя. Например, молодые родители, приобретающие памперсы и детские пюре, совсем не обязательно имеют в корзине только товары для детей. Конечно, в основном они дополняют заказ товарами личной гигиены, продуктами и бытовой химией. Но также вместе с подгузниками в одном заказе встречалась боксерская груша, дверные ручки, кусторезы и винный шкаф.

В поисковых запросах среди лидеров преобладают гаджеты и товары детской тематики, причем поиск осуществляется во основном по брендам. Первая шестерка выглядит так:

  1. Airpods
  2. Merries
  3. Xiaomi
  4. Lol
  5. Huggies
  6. Goon

«Наиболее быстрорастущими товарными категориями у нас на площадке в 2018 стали новые категории Супермаркет, Спорт и активный отдых, Красота и уход, — комментирует коммерческий директор Goods.ru Константин Маслов. — Также значительный рост показала категория Авто, в которой главным драйвером продаж стали шины.

В 2019 году планируется запуск:

  1. Книги, канцелярия, хобби и творчество
  2. Контактные линзы, Аптека
  3. Одежда и аксессуары
  4. Ювелирные изделия
  5. Товары для взрослых»

Одним из инструментов повышения лояльности и доверия покупателей является сбор отзывов о товарах, представленных на сайте. Все отзывы проходят строгую модерацию (чтобы гарантировать только уникальные отклики), за полезные отзывы начисляется вознаграждение в виде бонусных рублей. 96% отзывов содержат положительный опыт покупателей о заказанных товарах, в них купленный продукт получил рейтинг 4 или 5. Еще 2,5% отзывов содержат удовлетворительную оценку. Значит, покупатели смогли сделать правильный выбор и поделились своим опытом с другими.

Категории товаров, на которые покупатели чаще всего оставляют отзывы во многом коррелируют с лидерами продаж:

  1. Детские товары
  2. Электроника
  3. Супермаркет
  4. Красота и уход
  5. Зоотовары
  6. Бытовая техника

Лидер по количеству отзывов — подгузники Pampers, 281 отзыв. Также в топ-5 товаров с наибольшим количеством отзывов попали игра Red Dead Redemption 2 и наушники Apple AirPods.

В среднем один покупатель Goods.ru оставляет 2,9 отзывов на товары. Лидер рейтинга — покупатель с 55 отзывами. Ну а наиболее подробный отзыв получил мобильный телефон JOY'S S12 — более 4 000 символов!

Автор: Анна
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