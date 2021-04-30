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Какие товары чаще всего покупают россияне перед майскими праздниками

Сервис Яндекс.Объявления провел опрос и выяснил, какие товары чаще всего покупают россияне перед майскими праздниками и где обычно приобретают вещи для дачи и активного отдыха.

Около 40% россиян собираются провести майские праздники за городом или на даче. Практически столько же (38,5%) опрошенных останутся в городе: они планируют посещать культурно-массовые мероприятия, гулять на свежем воздухе и проводить время с близкими. Только 4% респондентов отметили, что отправятся в путешествие по России. В отпуск за границу собираются поехать еще меньше россиян — около 1%. Многие продолжат работать в праздничные дни.

Яндекс.Объявления также выяснили, какие товары россияне приобретают накануне майских праздников. Наибольшим спросом пользуются садовые инструменты (14,5%), мангалы или гриль (12%). Чуть менее популярны: товары для самообучения — книги и видеокурсы (7,5%), снаряжение для рыбалки (6%), мебель для дачи и сада (4,4%), товары для активного отдыха (3,5%), в том числе велосипеды и самокаты. При этом респонденты редко покупают снаряжение для походов и хайкинга — во многих регионах в начале мая еще довольно холодно, поэтому многие откладывают этот вариант отдыха до лета.

Интересно, что россияне довольно часто покупают подержанный инвентарь. Так, каждый четвертый участник опроса берет б/у товары для дачи и активного отдыха. Значительная часть респондентов (14,4%) приобретает вещи на вторичном рынке раз в полгода-год, а 11% — раз в месяц/несколько месяцев.

Более 40% респондентов отметили, что покупают вещи для дачи в гипермаркетах, а 35,9% опрошенных приобретают товары для активного отдыха в сетевых спортивных магазинах. Среди россиян также пользуются спросом маркетплейсы (18%) и онлайн-сервисы объявлений (8%) — данные площадки нередко используются для покупки товаров обеих категорий.

Статистика по покупкам соотносится и с наиболее популярными видами досуга. Из тех респондентов, которые собираются за город, половина будет проводить время на природе и жарить шашлыки. Дачный отдых россиян также включает работу в саду и огороде (36,3%), самообразование и просмотр фильмов (26,3%), занятие фитнесом, йогой и медитациями (15,2%). Рыбалка и охота пользуются меньшим спросом — интерес к этим вариантам выразили 11,6% респондентов в общей сложности.

Из выбравших загородный отдых каждый десятый планирует активно проводить время. Более 20% опрошенных собираются кататься на велосипеде или мотоцикле, 8,5% отправятся в поход, а 5,6% будут играть в бадминтон и фрисби. Впрочем, большинство не планирует ничего конкретного и собирается посвятить время прогулкам.

Традиционно майские праздники россияне проводят с семьей и/или друзьями — такой ответ дала основная масса опрошенных. Вместе с тем респонденты рассказали, что планируют провести какое-то время в одиночестве (21,6%), а также со второй половинкой (14,2%).

Интересно, что подавляющее большинство участников опроса заявили, что увеличение числа праздничных дней никаких не повлияло на их планы. Только четверть респондентов незначительно их скорректировали, еще 6% россиян поменяли свои планы кардинально.

Автор: Анна
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