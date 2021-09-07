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Какие товары для обогрева россияне выбирают к осенним холодам

Аналитики AliExpress Россия узнали, какие товары для обогрева россияне выбирают в период резкого снижения температуры. Для этого они проанализировали покупки товаров от российских продавцов в период с 1 по 31 августа и выбрали самые популярные категории.

Спрос на обогреватели для дома вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем. Чаще всего россияне выбирают электрические мини-обогреватели с быстрым нагревом и дистанционным управлением. Пользователи готовы отдать за такие устройства от 900 до 1 500 рублей.

Товары для системы тёплых полов в спросе выросли в полтора раза по сравнению с июлем. В этой категории россияне покупают кабельные секции для нагрева, программируемые контроллеры температуры и инфракрасные плёночные тёплые полы. Плёнка шириной в 50 см обойдётся в 500 рублей, а 10 метров кабельной секции — в 300 рублей. Средняя цена за контроллер умного пола — 1 000 рублей.

Спрос на электрические грелки-коврики увеличился в 3,6 раза по сравнению с июлем. Россияне часто выбирают модели с покрытием из флиса и трёхступенчатой системой обогрева. Популярны модели ковриков, которые можно засунуть под простыню или одеяло. За них пользователи готовы отдать от 800 до 1 800 рублей.

Аналогично вырос спрос на коврики для ног с подогревом и электрические одеяла. Самые популярные товары категорий — одеяла из плюша с автовыключением и пультом для ДУ, а также тепловые коврики для ног из текстиля. На такие товары россияне готовы потратить от 500 до 3 000 рублей.

В 3,2 раза к июлю выросла популярность автомобильных обогревателей. В этой категории россияне предпочитают парковочные обогреватели с ЖК-переключателем, которые подходят и для грузовых автомобилей. На популярные автообогреватели россияне готовы потратить от 5 до 8 тысяч рублей.

Автор: Анна
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