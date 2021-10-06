Какие товары и услуги россияне выбирали в качестве подарков учителям в 2021 году

По результатам исследования, проведенным CloudPayments в преддверии Дня Учителя, онлайн-пользователи стали все чаще выбирать нестандартные подарки для учителей.

Так если еще в прошлом году лидировали стандартные букеты, наборы с шоколадом и чаем/кофе, то в 2021 году родители школьников и студенты чаще выбирали в подарок учителям сертификаты в СПА, крафтовые сувениры и полезные сладости.

Онлайн-спрос на цветы и сувениры за неделю до праздника вырос на 31%: перед Днем Учителя покупки в этой товарной категории стали совершать на 21% чаще, чем в соответствующий предыдущий период, а средняя стоимость онлайн-покупки выросла на 10%, что говорит о том, что скорее всего родители в последнее время все чаще предпочитали покупать не сразу много букетов от каждого, а один большой букет от класса. По данным партнера CloudPayments — маркетплейса цветов и подарков Flowwow — наибольшим спросом за последнюю неделю пользовались монобукеты из герберов и роз, а также сборные букеты в осенних тонах.

В качестве сувениров гораздо чаще, чем в прошлом году, родители стали выбирать крафтовые подарочные наборы (чашка с праздничной надписью, чай, кофе, конфеты ручной работы), а также «полезные» сладости (наборы из фруктов и орехов, пастила без сахара и т.д.), «вкусные» букеты. Пользовались спросом также персонифицированные сладости: торты и капкейки с праздничными надписями, например «Лучшему учителю», «Гуру биологии» и т.д.. Средняя стоимость покупки в этой товарной категории перед Днем Учителя составила 4 112 рублей. Как отмечают в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow выигрывали те продавцы, которые предлагали не самые оригинальные, а самые понятные и функциональные подарки. Лидером стал набор под названием «Подарок учителю». Он состоит из именной кружки и конфет, оформленных в одном стиле.

На втором месте по росту спроса оказались книги и канцелярские товары. Рост спроса в этой товарной категории перед Днем Учителя составил 26%. В топ продаж перед праздником в данной товарной категории вошли книги по психологии и саморазвитию, ежедневники, а также бестселлеры художественной литературы. Средняя стоимость покупки в этой товарной категории составила 1 376 рублей.

На третьем месте неожиданно оказались подарочные сертификаты на косметические процедуры и сертификаты в СПА, спрос на них вырос на 16%. Средняя стоимость покупки в этой товарной категории составила 1 883 рубля.