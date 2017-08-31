Какие товары пользуются наибольшим спросом в преддверии 1 сентября

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии 1 сентября выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян, и что является неотъемлемыми атрибутами празднования Дня знаний кроме цветов и шоколадных конфет.

Учителю — конфеты и цветы

Наибольший рост продаж в преддверии Дня знаний отмечается в категории «кондитерские изделия», в частности, в 3,5 раза повышаются продажи наборов шоколадных конфет — сезонного продукта, который приобретается, в первую очередь, с целью подарка. На продажи этого товара напрямую влияют общероссийские праздники. День знаний — на третьем месте по продаже шоколадных наборов, уступая по этому показателю лишь Новому году и 8 Марта. Наиболее популярными цветами к 1 сентября среди покупателей в сети «Перекресток» являются хризантемы и розы.

Детям — сладости

В первый учебный день родители балуют школьников пастилой (рост — 75%), тортами (рост — более 35%), пирожными (рост — более 20%) и шоколадом с игрушкой (+15%). Плиточный шоколад и батончики демонстрируют снижение продаж. Наблюдается также рост молочных снеков (до 25%), глазированных сырков (более 15%), творожных продуктов (+15%), детских соков и воды (более 10%).

Взрослым — шампанское и икра

Кроме того, в преддверии 1 сентября наблюдается рост продаж игристых вин (более 10%) и икры лососевой (до 60%). Вермуты, вина, крепкий алкоголь не пользуются спросом. Рост демонстрируют колбасные изделия: ветчина (+35%), колбаса варено-копченая и сырокопченая (до 25%), а также сыры мягкие (до 10%) и твердые (до 5%).