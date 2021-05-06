Аналитики AliExpress Россия выяснили, какие товары россияне выбирают чаще всего для релаксации и снятия стресса. Они объяснили популярность антистресс-игрушек последними трендами в TikTok. Так, ролики по хештегу «#антистресс» на площадке собрали уже более 348 млн просмотров.

Оказалось, что наиболее популярная категория антистресс-игрушек — сквиши для сжимания и поп-иты. Это особые силиконовые формы, которые снимают стресс по аналогии с лопанием пузырчатой упаковочной пленки. Оборот таких товаров на площадке в апреле вырос в 13,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Популярностью пользуются и поп-иты от российских продавцов. Так, в апреле эта категория от локальных магазинов вошла в топ товаров по количеству покупок. Среди самых популярных поп-итов — игрушки в форме круга, единорога и сердечка. Такие товары помогают развить мелкую моторику и снять напряжение. Средняя стоимость одной такой игрушки — от 65 до 500 рублей.

Спросом среди товаров от российских продавцов продолжают пользоваться слаймы. Эта категория товаров в апреле выросла в 7,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая игрушка-лизун остается популярным товаром у блогеров. Ролики по хештегу «#слайм» в TikTok собрали более 1,2 млрд просмотров.

Чаще всего россияне покупают специальные наборы для создания слаймов своими руками. Такие товары позволяют развить творческое мышление и разработать дизайн слайма — выбрать блестки, оттенок, текстуру и запах игрушки-лизуна. Кроме того, россияне часто приобретают и уже готовые слаймы. Например, спросом пользуются лизуны с добавлением конфетти и фигурок животных. В среднем покупатели готовы отдать за такие игрушки от 150 рублей за слайм до 1,2 тысяч рублей за набор «Сделай сам».

На третьем месте среди антистресс-игрушек — фиджет-кубы. Эта категория в апреле выросла в 3,45 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи чаще всего выбирают фиджет-кубы с вращающимся джойстиком, кнопками и переключателем. В среднем такие товары стоят от 100 до 370 рублей.

Другая популярная категория антистресс-игрушек — фиджет-роллеры. Это деревянные игрушки в форме цилиндра, которые позволяют развить мелкую моторику и отвлечься от дел. Такие товары в апреле показали рост оборота в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В среднем этот вид антистресс-игрушки обойдется пользователю в 70–150 рублей.