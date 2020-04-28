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Топ категорий товаров с ростом и падением спроса

Агрегатор товарных предложений Price.ru подсчитал, насколько изменился спрос на товары непродуктового сегмента во время «карантина», с 1 по 23 апреля 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Forbes.

Больше всего спрос вырос на средства дезинфекции — на 21 021%, подсчитали аналитики. Также выросла популярность аксессуаров для волос (+617%), настольного тенниса (+254%), VR-гарнитур (+211%) и товаров для взрослых (+180%). В число популярных в этом году также вошли канцтовары, тренажёры и книги.

Price.ru также изучил, какие товары и категории перестали интересовать пользователей. В связи с закрытием международного авиасообщения спрос на билеты снизился до минимума (-71%). Хотя перемещаться внутри страны не запрещено, россияне перестали покупать и железнодорожные билеты (-71%), а также средства для загара и защиты от солнца (-81%). Интерес к турам упал на 50% — мало кто рискует их покупать, так как нет точной даты открытия отелей.

Автор: Анна
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