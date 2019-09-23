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Какие товары заказывали из Китая летом 2019 года

Компания OT Commerce подготовила статистику о том, какие товары на Таобао/1688.com пользовались спросом летом 2019 года. Все данные для анализа получены с платформы OT, на которой работает свыше 200 интернет-магазинов, реализующих китайские товары в разных странах. Вся информация представлена в обобщенном виде.

Суммарный объем продаж летом 2019 года меньше на 11%, чем весной этого же года. Произошел небольшой спад, связанный с сезонными тенденциями. Так, летом снижение спроса происходит из-за наступления летних каникул и сезона отпусков у большинства людей. Помимо этого, в теплый период года люди начинают вести более активный образ жизни: выезжают на дачи, отдыхают и занимаются спортом на природе. Поэтому их покупательская активность падает.

Лидером по объему продаж летом 2019 является категория товаров «Платья и сарафаны». Их было продано 11 798 штук на сумму 92 575$. На втором месте находятся «Мобильные телефоны», объем продаж которых составил 64 280$. Замыкает тройку лидеров категория товаров «Сумки», продажи которой составили 5 740 штук на сумму 61 186$.

Значительную долю позиций рейтинга составляют категории товаров, которые относятся к нише одежды и обуви. Одной из причин такого распределения является то, что подавляющая часть покупателей — это женщины. По данным некоторых исследований 80% всех онлайн-покупок приходится именно на представительниц прекрасного пола. Они являются основными потребителями категорий товаров, связанных с одеждой и обувью, а также сопутствующих к ним товаров.

Тем не менее, это не значит, что нужно ориентироваться только на них. Мужская аудитория постоянно растет. В подтверждение этому отметим, что в нашем рейтинге есть ряд товарных категорий, целевой аудиторией которых являются именно мужчины. Это «Авто- и мототовары», «Инструменты», «Запчасти для компьютеров и ноутбуков».

Также в пятерке лидеров по объему продаж помимо «Мобильных телефонов», находятся «Плазменные телевизоры», объем продаж которых составил 57 413$. Можно сказать, что в целом к покупкам техники в интернет-магазинах с китайскими товарами люди стали относится лояльнее. Если в прошлом с этим было связано много рисков и заказывали только по-мелочи (usb-кабели, запасные части, наушники и другие дешевые расходники), то с каждым годом таких опасений становится все меньше. А быстро обновляющиеся технологии способствуют росту спроса на различные гаджеты.

Весной 2019 года хорошо покупали «Товары для туризма и активного отдыха». Эта тенденция сохранилась и летом. Их было продано 2 862 штук на сумму 38 828$. К данной категории товаров относятся палатки, принадлежности для рыбалки, спальники, походный инвентарь и многое другое. Такие товары гораздо выгоднее заказать из Китая, чем купить в специализированном магазине. Летом 2019 года к этой категории товаров также добавились «Купальные принадлежности», что связано с открытием купального сезона.

Помимо этого, стоит отметить, что летние распродажи способствуют продажам несезонных товаров: «Куртки и полупальто», «Демисезонные ботинки», «Джинсы» и «Толстовки». Эти категории товаров составляют хороший объем продаж в нашем рейтинге.

Автор: Анна
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