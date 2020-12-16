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Какие украшения предпочитают россияне: для себя и в подарок

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет провели опрос на тему ювелирных изделий и выяснили, какие украшения предпочитают россияне: для себя и в подарок. Опрос проводился в августе, в нём участвовали 903 человека, которые за последний год покупали ювелирные изделия или планировали покупку в ближайшие полгода.

В целом россияне чаще всего покупают себе кольца (так ответили 58% респондентов), цепи (53%) и серьги (48%). Мужчины чаще, чем женщины, покупают булавки/зажимы для галстуков, запонки и религиозные изделия: крестики и иконки. В свою очередь, женщины с детьми предпочитают серьги, кулоны, бусы, шармы и броши.

Чаще всего россияне носят ювелирные изделия на праздники: 66% респондентов отметили, что надевают их на дни рождения, юбилеи, 47% — на семейные праздники (например, годовщина свадьбы), а 46% — на официальные праздники (Новый год, 8 марта). Также около 60% россиян надевают украшения при выходе в ресторан или театр, а более половины носят изделия на работу без особого повода.

Согласно опросу, чаще всего украшения воспринимаются как универсальный и достойный подарок (61%). Также многие респонденты отметили, что ювелирные изделия доставляют эстетическое удовольствие (57%) и помогают выглядеть красиво и разнообразно (52%). Более 40% опрошенных признались, что украшения помогают почувствовать себя красивее и поднимают самооценку.

Большинство респондентов отметили, что при покупке украшений в подарок получают удовольствие от самого факта дарения и от эмоций другого человека. Почти 40% опрошенных назвали это способом выразить чувства к получателю.

Также выяснилось, что около 40% респондентов готовы рассмотреть покупку ювелирных украшений в онлайн-магазинах. Для 57% опрошенных основным преимуществом покупки через интернет стала возможность почитать отзывы, а 42% отметили, что в онлайне представлен более широкий ассортимент.

Автор: Анна
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