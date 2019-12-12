Какие законы вступили в силу с 1 января 2020 года

С начала 2020 года в России начали действовать новые федеральные законы и правила. Часть из них посвящена социальным вопросам, а некоторые касаются потребительского рынка и налоговой системы. Госдума РФ представила подборку самых важных законов, которые вступают в силу.

Электронные трудовые

До конца 2020 года работники могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 году, будет только электронный вариант.

Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде.

Расширение эксперимента по самозанятым

Льготные налоговые ставки для самозанятых появятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Башкортостане.

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) — от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Система запущена в начале 2019 года как более дешевая и простая альтернатива карточным переводам — достаточно номера телефона получателя из списка контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, кроме Сбербанка. В первый год банки не брали комиссию, потому что услуги оператора были бесплатны. Банк России установил максимально низкие тарифы в расчете, что банки, в свою очередь, установят низкие тарифы для клиентов.

Регулирование краундфандинга

С 1 января 2020 года в России начинается регулирование краундфандинга (розничного финансирования). Речь идет о проектах, когда несколько физических или юридических лиц вкладывают деньги с использованием интернет-площадки (инвестиционные платформы). Они существовали и ранее, но не регулировались.

Из закона следует, что через платформы можно будет предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права. Ценные бумаги при инвестировании могут размещаться только через закрытую подписку.

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января вырастет на 7,5%, или на 850 рублей. Он составит 12,130 тысячи рублей. Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях. В некоторых регионах МРОТ окажется выше установленного, этому будут способствовать повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях. Всего на повышение заработной платы бюджетников из федерального бюджета дополнительно направят 20,9 млрд рублей. Примерно столько же — 20,8 млрд рублей — составят дополнительные расходы организаций реального сектора экономики.

Органик и биопродукты

Система сертификации органической продукции начала работать в России с 1 января 2020 года после того, как вступит в действие закон об органической продукции. С этого момента производители больше не смогут называть свои товары «органик» или «био» исключительно в маркетинговых целях. Они должны будут получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, после вступления в силу нового закона имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет.

Таким образом, рынок органик-продукции в России будет организован по принципу стран Европы и США. Там соответствующая пометка означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. Привлекать внимание покупателей броскими надписями без каких-либо оснований теперь не удастся и у нас.

Пошлина на онлайн-покупки

С нового года при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Ранее порог бесплатного ввоза составлял 500 евро в месяц, за все посылки. Теперь речь идет о каждой посылке отдельно, при этом ее вес не должен превышать 31 кг.

Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. В перспективы страны ЕАЭС будут рассматривать возможность дальнейшего снижения порога ввозных пошлин для интернет-покупок.