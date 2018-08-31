Какими товарами интересовались пользователи Яндекс.Маркета в сезон отпусков

К окончанию летних каникул аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на товары, которыми интересовались пользователи в сезон отпусков.

В исследовании рассматривался спрос на внешние аккумуляторы, GPS-навигаторы, умные часы и браслеты на Яндекс.Маркете с 1 мая по 26 августа 2018 года.

GPS-навигаторы ищут к лету

Отмечается, что спрос на GPS-навигаторы на Яндекс.Маркете с мая по август 2018 года был выше, чем аналогичный спрос в 2017 году. Однако, спрос зимой 2018 года так и не превысил прошлогодний. Таким образом, навигаторы стали более востребованы в летний сезон, чем в зимний, что может быть связано с увеличением популярности мобильных навигационных приложений для смартфонов. Пользователи Маркета интересовались автомобильными GPS-навигаторами в два раза чаще, чем универсальными (67% и 30% соответственно).

Самым популярным программным обеспечением стал Навител, который был установлен на 48% моделей. На втором месте — Garmin (37%), на третьем месте, ПРОГОРОД (6%). 30% навигаторов, которыми интересовались пользователи, поддерживают ГЛОНАСС.

Чаще всего, почти в 40% случаев, пользователи Яндекс.Маркета интересовались навигаторами Garmin, в 25% случаев — Navitel, ещё 13% кликали на навигаторы Prestigio. Самый популярный товар — навигатор NAVITEL T700 3G, который, в среднем, стоил 6 077 рублей.

Спрос на умные аксессуары

Спрос на категорию «Умные часы и браслеты» также показывает рост с первых дней мая. При этом, количество кликов на часы составляет 57% кликов в категории. На браслеты, соответственно, приходится 43% кликов. Это может говорить, как о том, что спрос на умные часы на Яндекс.Маркете выше, чем на браслеты, так и о том, что при выборе умных часов пользователи изучают больше вариантов.

Самым популярным брендом в категории стал Xiaomi, на эти часы и браслеты пришлось 32% кликов. На втором месте — Amazfit (13%), а на третьем — Apple (9%).

Среди умных часов самым популярным товаром стали часы Amazfit Bip средней стоимостью 4 553 рубля. Из умных браслетов чаще всего обращали внимание на браслет Xiaomi Mi Band 2 и Xiaomi Mi Band 3. Отмечается, что Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу только летом 2018 года, а по количеству кликов на Яндекс.Маркете с 1 мая по 26 августа отстаёт от Xiaomi Mi Band 2 только на 20%.

Портативные аккумуляторы в отпуск

Ещё одна категория, которая показала рост в начале мая — это универсальные внешние аккумуляторы.

В этой категории чаще всего ищут товары бренда Xiaomi, на них приходится 53% кликов. Следующие по популярности бренды — HIPER (7%) и Canyon (4%). Самый популярный внешний аккумулятор на Яндекс.Маркете — Xiaomi Mi Power Bank 2 мощностью 10 000 мА⋅ч, в среднем он стоил 1105 рублей. На втором месте Xiaomi Mi Power Bank 2C мощностью 20 000 мА⋅ч. Его можно было купить, в среднем, за 1670 рублей.

Только 3% пользователей искали аккумуляторы с возможностью зарядки ноутбуков. Самый популярный такой внешний аккумулятор — ZMI QB815 ёмкостью 15000 мА⋅ч. Его средняя цена на Яндекс.Маркете — 3 384 рубля.