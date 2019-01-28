Федеральная сеть детских магазинов «Дочки-Сыночки» изучила структуру потребления детских товаров клиентами онлайн, оффлайн и омни-канальности.

Компания «Дочки-Сыночки» решила выяснить какой формат покупок наиболее удобен для потребителей детских товаров. Анализ клиентских предпочтений проводился на основании двух источников — показателей продаж компании и опроса покупателей. Результаты опроса в большей части подтвердили выводы, сделанные на основе показателей продаж компании.

Исключительное лидерство сохраняется за консервативным подходом — более 27 % процентов респондентов выбирают для шопинга розничные магазины. Соотношение между теми, кто предпочитает использовать при покупке детских товаров сразу два канала разделилось поровну. Так, более половины приобретений в интернете совершают 19% покупателей, такой же процент клиентов использует в равной степени оба канала и 19% потребителей предпочитают основную часть покупок делать в розничных магазинах и лишь часть через онлайн-канал. Суммируя данные показатели, можно сделать вывод, что более 59% опрошенных ответили, что совершают покупки в омниканальной логике. Таким образом, можно выделить тенденцию к использованию клиентами сразу двух каналов.

Совершать все покупки в интернете предпочитают 14 % клиентов. При этом, более 73% покупателей пользуются интернет-магазином в той или иной степени. В сравнении с прошлым годом, данные показатели выросли на 10 процентных пункта. В 2017 году лишь 63% клиентов говорили о том, что совершают покупки онлайн — частично или полностью. При этом тенденция к увеличению числа пользователей интернет-магазинов стабильна, и наблюдается из года в год.

Самая активная аудитория среди пользователей интернет-магазинов — молодые родители. Чем меньше малыш, тем чаще и больше его родители покупают онлайн — около 40% клиентов с детьми до года совершают большинство покупок в интернете. Объяснение данному факту несколько. Первое — мамами и активными покупателями детских товаров стали представительницы поколения «Z», которые так же являются продвинутыми пользователями интернет. Второе — поход в розничный магазин вдвоем с грудным ребенком для большинства молодых мам превращается в сложный процесс. Чем старше становится ребенок, тем активнее он и его родители посещают розничные магазины, более того с возрастом дети больше влияют на выбор.

Доля интернет покупок среди родителей детей старше 8 лет снижается до совокупных 29%. Среди них — 20% тех, кто более половины покупок совершает в интернете, и лишь 9% абсолютных приверженцев онлайн. При этом в старшей возрастной группе (от 8 лет и старше 12 лет) розничным покупкам предпочтение отдает 34%.

Самыми экономными клиентами являются пользователи исключительно интернет-магазинов. В сравнении с другими покупателями, за год они тратят на покупки в детских магазинах на 20 % меньше средств. Предпочитающие половину покупок совершать в интернете тратят на 10% меньше лидеров. Самые активные покупатели — клиенты розничных магазинов, у них самый высокий показатель средней суммы затрат за год.