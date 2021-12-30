Какую еду и продукты заказывали россияне в первые дни нового года

В самом начале нового года пользователи активно заказывали в интернете готовые супы и мороженое, а вот спрос на оливье, наоборот, резко снизился. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Лавки, изучив данные о заказах на сервисе.

Первого января люди активно покупали в Лавке готовую еду. Чаще всего это были супы — объём их продаж в этот день увеличился на 20%, чем днем ранее . Самыми «антипохмельными» супами в России были куриный, борщ и солянка. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани наблюдался высокий спрос и на азиатские супы — том-ям, том-кха и рамен. Помимо супов, в праздники на сервисе часто заказывали лапшу быстрого приготовления. Пользователи начали делать это еще 31 декабря, а пик заказов пришёлся на 1 января — в этот день объём продаж такой лапши увеличился практически в 3 раза, чем днем ранее.

Списки продуктов, которые пользователи чаще всего заказывали на сервисе в первые дни января, не сильно менялись в зависимости от региона. При этом в каждом можно выделить своих лидеров продаж. В Москве и Нижнем Новгороде на первом месте были мандарины, в Казани — кола, в Петербурге — яйца, а жители Екатеринбурга больше всего заказывали питьевую воду. Утром после новогодней ночи пользователи оказались не прочь поесть и мороженого: 1 января объём его продаж на сервисе был на 50% больше, чем 31 декабря.

А вот спрос на традиционные для Нового года оливье, селёдку под шубой, мимозу и другие готовые салаты в начале января заметно снизился. Похоже, так произошло, потому что люди покупали уже готовые салаты, чтобы подать их прямо к новогоднему столу: пик их покупок в Лавке пришёлся на 31 декабря, а дальше был резкий спад заказов. Например, в первые два дня января пользователи покупали оливье в Лавке примерно в 15 раз реже, чем в последние дни декабря. После январских праздников на сервисе обычно набирают популярность не новогодние, а овощные салаты — например, греческий, цезарь — и держатся в топе продаж до конца года.

Коротко главное

Пользователи активно покупали 30 и 31 декабря — именно на эти числа пришёлся пик продаж.

Самый популярный салат к Новому году — оливье. На втором месте — селёдка под шубой, на третьем — цезарь, на четвёртом — из крабовых палочек.

С 31 декабря был повышенный спрос на лапшу быстрого приготовления, а пик заказов пришёлся на 1 января: их количество выросло практически в 3 раза относительно 31 декабря.

В новогодние праздники пользователи оказались не прочь поесть мороженого: 1 января объём его продаж на сервисе был на 50% больше, чем 31 декабря.

В праздники изменилась и покупательская активность пользователей. Они заказывали продукты и еду в Лавке намного позже по времени, чем в декабрьские дни. В первых числах января не было также ни одного резкого роста заказов днём и вечером. Такие пики обычно бывают на сервисе в непраздничные дни: в 12:00–13:00 пользователи делают заказы к обеду и в 20:00–21:00 — к ужину. В первых числах января покупатели активнее всего заказывали продукты и еду в Лавке с 11:00 до 20:00.