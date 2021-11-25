Какую одежду и обувь россияне планируют купить в Черную пятницу

Россияне подготовились к Черной пятнице. В преддверии главной распродажи года, с 1 по 22 ноября, пользователи добавили в избранное более 21 млн товаров, что на 5 млн товаров больше, чем за аналогичный период в октябре. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Lamoda.

Девушки в среднем ежедневно добавляли в избранное 669 тысяч товаров (+9% относительно октября), а мужчины 156 тысяч товаров (+20%). Суммарная стоимость всех товаров добавленных в категорию избранное женщинами в 3,3 раза выше, чем у мужчин — в октябре разница составляла 3,4 раза. Однако средняя цена товара, добавленная в избранное у мужчин, в ноябре была на 836 рублей выше, чем у женщин (в октябре разница составляла 1083 рубля в пользу мужчин).

Самыми популярными товарами среди женщин в масс-маркете были верхняя одежда, платья, трикотажные изделия, ботинки, а также брюки и комбинезоны. Среди мужчин — верхняя одежда, спортивная обувь, ботинки, толстовки, футболки и поло. Самым популярными товарами в избранном среди женщин стали пуловер и куртка утепленная из Zarina, а также шапка Ferz. У мужчин — шапка Levi’s, ботинки The North Face и куртка утепленная из Befree.

Самыми популярными товарами премиальной категории среди женщин стали сумки, верхняя одежда, трикотажные изделия, спортивная обувь и платья. В топе у мужчин — футболки и поло, спортивная обувь, верхняя одежда, толстовки и головные уборы. В premium-сегменте у женщин самым «добавляемым» товаром стала бейсболка Karl Lagerfeld, мужчины поставили больше всего «лайков» ботинкам UGG.

Чаще всего пользователи добавляли в избранное следующие бренды: среди масс маркет брендов — Zarina, Befree, Massimo Dutti; спортивные товары — Nike, Adidas, Puma; красота — Clarins, Kiko Milano, MAC; раздел outlet — Diora.rim, Diesel, Love Moschino, premium — Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Boss.