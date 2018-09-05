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Капитализация Amazon превысила $1 трлн

Акции интернет-ритейлера Amazon выросли на 1,9% во вторник до максимальных $2050,49 за бумагу. Капитализация компании превысила $1 трлн, сообщает Bloomberg.

К 16:00 по московскому времени стоимость акций Amazon немного снизилась — до $2039,51 за штуку.

В конце августа капитализация интернет-ритейлера превысила $900 млрд впервые с момента создания в 1994 году. Стоимость акций Amazon превысила $2 тысячи за бумагу.

За год компания подорожала более чем в два раза: в сентябре 2017 г. рыночная стоимость Amazon составляла около $470 млрд.

Рынок таким образом отыгрывает хорошие финансовые результаты компании во II квартале 2018 г. Чистая прибыль за этот период в годовом выражении выросла почти в 13 раз и достигла $2,5 млрд.

Amazon стала второй после Apple американской компанией с таким показателем.

Капитализация Apple превысила отметку в $1 трлн в начале августа после публикации финансового отчета по итогам третьего квартала, где сообщалось о росте выручки компании на 17% — до $53,3 млрд.

Автор: Анна
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