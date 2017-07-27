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Капитализация Amazon впервые превысила $500 млрд

Акции компании Amazon, которая владеет одноимённой торговой площадкой, в ходе торгов 26 июля выросли на 1,24%. Благодаря этому капитализация компании увеличилась до $503,6 млрд.

Таким образом, Amazon стал четвёртой компанией в мире с капитализацией свыше $500 млрд: раньше такие показатели были только у Apple, Microsoft и Alphabet.

Рыночная стоимость компании с начала 2017 года выросла на рекордные $146,3 млрд, а нынешний рост акций позволил её основателю Джеффу Безосу приблизиться к лидеру списка богатейших людей мира — Биллу Гейтсу.

Автор: Анна
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