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Капитализация Apple вновь превысила один триллион долларов

Рыночная капитализация американской компании Apple в среду вновь превысила один триллион долларов после презентации новых смартфонов iPhone и другой техники. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте электронной биржи NASDAQ.

К вечеру среды капитализация Apple составляла $1 трлн 10 млрд 443 млн. Стоимость акций компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) на момент закрытия торгов достигла $223,6 за штуку, увеличившись на 3,18% по сравнению с показателями предыдущего дня.

Осенью прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $1 трлн. Позднее она снизилась и в последние месяцы колебалась в районе $950 млрд.

Во вторник Apple представила новые модели iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch. Основанная в 1976 году компания производит, помимо них, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. В начале 2018 года Apple заявила, что в ближайшие пять лет инвестирует в экономику США $350 млрд.

Автор: Анна
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