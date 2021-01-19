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Капитализация Ozon достигла почти 11 миллиардов долларов

Рыночная капитализация Ozon Holdings достигла почти 11 миллиардов долларов, таким обликом компания стала крупнейшим российским ритейлером, бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, оповещает АФК Система, владеющая 33, 1% акций Ozon Holdings.

После начала торгов бумагами Ozon на биржах в Нью-Йорке и Москве 25 ноября 2020 года, капитализация интернет-ритейлера составила 7, 1 миллиарда долларов. По данным Nasdaq, на закрытие торгов звездно-полосатыми депозитарными расписками (АДР) Ozon Holdings 15 января капитализация компании достигла 10, 954 миллиарда долларов, увеличившись более, чем на 50% с часа первичного размещения, напомнили в компании.

По словам управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова, опережающие темпы роста Ozon после IPO на фоне растущей популярности ecommerce в России отвечают общемировому тренду и отражаются на рыночной капитализации онлайн-ритейлера.

«Мы рассчитываем, что привлеченные в ходе первичного размещения инвестиции позволят Ozon укрепить свое лидерство за счет совершенствования логистических каналов, внедрения новых технологий, а также дальнейшего расширения ассортимента товаров, пула продавцов маркетплейса и возможностей доставки заказов», — приводятся в сообщении его слова.

Автор: Анна
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