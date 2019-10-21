Каршеринг YouDrive начал продавать машины, чей срок эксплуатации подходит к концу

Каршеринг YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобиль из своего парка, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса. На продажу будут выставлены машины, чей срок эксплуатации подходит к концу.

Заявку на приобретение машины можно оставить в приложении каршеринга. Там же можно посмотреть информацию о транспортном средстве и узнать цену автомобиля. Клиенты сервиса смогут провести тест-драйв выбранной машины в рамках аренды, отметили в компании.

Стоимость автомобилей будет ниже средней на вторичном рынке, сейчас она составляет 0,5 млн руб.— это на 60% ниже цены новой машины. Нововведение — это форма взаимовыгодного сотрудничества с пользователями, считает генеральный директор YouDrive Борис Голиков.

«Стоимость устанавливается с учетом состояния машины, ее остаточной стоимости и среднерыночной цены на конкретную марку. Мы постараемся сформировать выгодное и конкурентоспособное предложение для покупателя», — отметил глава сервиса.

На продажу выставлены 80 автомобилей Smart 2016 г. выпуска. По данным РБК, всего парк YouDrive насчитывает 2 тыс. автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai и электромобили BMW i3.