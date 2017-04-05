Карта инструментов по привлечению трафика

Много трафика, качественного трафика для интернет магазина - это мечта каждого владельца интернет-магазина, то без чего не будет продаж, конверсий и конечно денег.

Команда E-commerce Solutions совместно с E-commerce Fitness поделилась альфа-версией карты источников трафика и сервисов по работе с трафиком.

Эта карта не претендует на полноту, однако, в ней отображено почти всё полезное, с чем сталкивались в E-commerce Fitness, делая аудиты маркетинга для e-commerce, туризма, недвижимости и т.д.

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