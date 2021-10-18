Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Банковские карты, работающие через платёжную систему «Мир», начнут подключать к Google Pay с 26 октября. Среди банков, планирующих интеграцию систем — ВТБ, МКБ, «Промсвязьбанк», ДОМ.РФ, «Хоум Кредит», «Почта Банк» и другие, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

В ВТБ пообещали одними из первых предоставить клиентам интеграцию с Google Pay. По словам представителей банка, это может повысить спрос на карты «Мир». В МКБ сообщили, что уже ведут работы по отладке функции и что пользователи смогут подключить Google Pay до конца года.

В «Ренессанс кредите» заявили, что новшество запустят в работу в 2022 году. «Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами „Мир“ их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», — заявил вице-президент «Ренессанс кредита» Петр Карпов.

По информации «Сколково», карты «Мир» являются основными для 42% россиян, у половины жителей страны есть хотя бы одна карта «Мир». На Visa и Mastercard приходится суммарно ещё 54%. «Мир» лидирует у бюджетников, граждан с низким уровнем дохода и людей, получающих социальные выплаты.