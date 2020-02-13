Карты, пиво, два стола: как россияне будут отмечать День всех влюблённых

Эксперты Яндекс.Маркета изучили, чем больше всего интересовались пользователи сервиса накануне Дня всех влюблённых. В ходе исследования сравнивались переходы пользователей в интернет-магазины 4–10 февраля и 7–13 января.

Подарки для любимых

Лидером по росту спроса накануне 14 февраля стали подарочные наборы — ими стали интересоваться в четыре раза чаще. Средняя стоимость популярных предложений составила 1580 рублей. Особой популярностью пользовались наборы из чая, кофе и сладостей.

Также не теряют популярности сладкие подарки. Спрос на шоколадные яйца и фигурный шоколад вырос на 54%, на шоколадные плитки — на 35%, на конфеты в коробках — на 32% (а по сравнению с прошлым годом — на 79%). Также растёт спрос на букеты (на 50%) и цветы в горшках (30%).

Рос спрос и на традиционные подарки для мужчин. Накануне праздника пользователи Яндекс.Маркета стали активнее интересоваться флягами, расчёсками для бороды и усов, визитницами. Спрос на категорию «Сувенирные копии пистолетов, ружей, арбалетов, мечей» вырос на 30%. Также пользователи сервиса в полтора раза чаще стали интересоваться винными шкафами, а пиво перед праздником стало популярнее в два раза.

Подарочные сертификаты стали популярнее в полтора раза, а спрос на упаковочную бумагу, праздничные коробки и бумажный наполнитель для них вырос на 63%.

Обстановка для романтического вечера

Также перед Днём святого Валентина на Яндекс.Маркете растёт спрос не только на подарки, но и на товары для создания романтической атмосферы.

Так, на 30% вырос спрос на товары для праздников, особенно на воздушные шары (на 41%). Пользователи сервиса в полтора раза чаще стали интересоваться массажными столами.

Спрос на акустические гитары перед праздником вырос в два раза, а на карточные игры по сравнению с прошлым годом — в полтора. Кроме того, почти в два раза чаще пользователи Маркета искали на сервисе пиджаки, а галстуки — более чем в полтора раза.