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«Карусель» довезет клиентов до дома на бесплатном такси

B2B сервис CallToVisit запустил пилотный проект совместно с торговой сетью «Карусель». Клиенты гипермаркетов, совершившие покупку более чем на 3 500 рублей, смогут доехать до дома на бесплатном такси.

В пилотном проекте участвуют три магазина сети, расположенные по следующим адресам: с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21-й, 32-й км МКАД («Битца-Парк»); г. Москва, Бартеневская улица, д. 12 и Озерная улица, д. 50.

Для вызова бесплатного такси покупатель должен будет подойти к специальной стойке, расположенной у выхода из магазина, и отсканировать QR-код, который напечатан на чеке. Промоутеры расскажут об услуге и помогут с вызовом автомобиля. Клиент сможет совершить поездку на бесплатном такси в радиусе 15 км от каждого из магазинов, участвующих в тестовом периоде. В дальнейшем планируется расширение зоны покрытия услуги.

Тестовый период, по предварительным прогнозам обеих сторон, продлится полтора месяца. После его окончания терминалы для заказа бесплатного такси могут появиться и в других магазинах X5 Retail Group.

«Ритейл — один их тех сегментов, которому очень важно постоянно увеличивать средний чек, — говорит Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор CallToVisit. — Имея возможность совершить бесплатную поездку на такси до дома, покупатель не будет думать о том, как трудно донести тяжелые пакеты, и сможет приобрести все необходимое за один поход в гипермаркет. Услуга бесплатного такси — дополнительный инструмент для бизнеса, способный выделить его среди конкурентов. Кроме того, информация о клиенте, воспользовавшемся услугой, может быть полезна компаниям для организации других маркетинговых коммуникаций как в онлайне, так и в офлайне».

Автор: Александр
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