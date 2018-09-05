«Карусель» довезет клиентов до дома на бесплатном такси

B2B сервис CallToVisit запустил пилотный проект совместно с торговой сетью «Карусель». Клиенты гипермаркетов, совершившие покупку более чем на 3 500 рублей, смогут доехать до дома на бесплатном такси.

В пилотном проекте участвуют три магазина сети, расположенные по следующим адресам: с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21-й, 32-й км МКАД («Битца-Парк»); г. Москва, Бартеневская улица, д. 12 и Озерная улица, д. 50.

Для вызова бесплатного такси покупатель должен будет подойти к специальной стойке, расположенной у выхода из магазина, и отсканировать QR-код, который напечатан на чеке. Промоутеры расскажут об услуге и помогут с вызовом автомобиля. Клиент сможет совершить поездку на бесплатном такси в радиусе 15 км от каждого из магазинов, участвующих в тестовом периоде. В дальнейшем планируется расширение зоны покрытия услуги.

Тестовый период, по предварительным прогнозам обеих сторон, продлится полтора месяца. После его окончания терминалы для заказа бесплатного такси могут появиться и в других магазинах X5 Retail Group.