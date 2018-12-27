«Карусель» создаст конкурента Vivino

В торговой сети «Карусель» появился «Электронный кавист». Это устройство поможет покупателям подобрать вино по особому случаю и на каждый день без помощи консультанта.

Ассортимент вина в «Карусели» насчитывает от 900 до 1 300 наименований, поэтому большинству покупателей нужны ориентиры в выборе. Посетители гипермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга могут проконсультироваться у кависта.

В дополнение к этой практике в гипермаркете на Озерной улице в Москве установлен первый «Электронный кавист» — устройство с тачскрином и интерактивным приложением. Его контент разработан на основе наиболее универсальных рекомендаций кавистов «Карусели» и на сегодня охватывает 25% винного ассортимента сети.

Устройство оснащено сканером штрих-кодов и выводит на экран основные параметры вина, такие как происхождение, сорта винограда, цвет, аромат и вкус, гастрономические сочетания и температура подачи.

Те, кто еще не выбрал вино на полке, может получить рекомендации в приложении «Электронного кависта». Для этого необходимо указать ситуацию выбора, например поход в гости, или ключевой параметр. Устройство поможет подобрать вино по цене, стране или апелласьону, цвету, сорту винограда.

В будущем функция «Электронного кависта» может быть также реализована в мобильном приложении с рекомендациями вина. С учетом размера аудитории «Карусели» и роста интереса потребителей к вину, его аудитория может превысить число русскоязычных пользователей Vivino.