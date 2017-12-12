+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Карусель» запускает онлайн-доставку через сервис Instamart

Смотрите в каталоге
Карусель
Карусель
Продукты питания

Торговая сеть «Карусель» запускает пилотный проект по онлайн-доставке товаров через сервис Instamart. С января 2018 года воспользоваться услугой могут москвичи, проживающие на Юго-Западе столицы и в некоторых городах Подмосковья, близких к ЮЗАО.

До конца этого года «Карусель» протестирует доставку товаров к новогодним праздникам (косметические наборы, шоколадные подарки, чай и кондитерские изделия с рождественским оформлением и новогодние украшения), которая будет осуществляться по всей Москве и ближнему Подмосковью.

С января 2018 года посетителям онлайн-сервиса будет доступен широкий ассортимент товаров «Карусели», насчитывающий свыше 19 тысяч наименований, кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в столичных гипермаркетах «Карусель». Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 1000 р.

Компании и сервисы: Карусель
Автор: igor-nazarov
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 декабря / Комментарии
Юлмарт расширяет присутствие в Московском регионе

Юлмарт расширяет присутствие в Московском регионе

Клиенты интернет-компании Юлмарт в Москве смогут забирать свои покупки в партнёрских пунктах выдачи заказов. Первым партнёром стала сеть пунктов выдачи Pick-Up: 15 точек уже доступны для получения заказов онлайн-ритейлера. К началу 2018 года к проекту будут подключены более 40 отделений Pick-Up.

далее →

11 декабря / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» реализуют первый совместный проект в сфере логистики

«М.Видео» и «Эльдорадо» реализуют первый совместный проект в сфере логистики

«М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о совместном использовании двух ключевых региональных распределительных центров – в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Синергетический эффект для двух компаний от более эффективного использования складских мощностей может составить более 150 млн рублей за три года.

далее →

7 декабря / Комментарии
Спрос на доставку товаров «Почтой России» упал на 28%

Спрос на доставку товаров «Почтой России» упал на 28%

Спрос на услуги «Почты России» по доставке заказов из российских интернет-магазинов упал больше чем на четверть за год.

далее →

5 декабря / Комментарии
FM Logistic активно инвестирует на российском рынке

FM Logistic активно инвестирует на российском рынке

29 ноября в рамках пресс-конференции генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар, спикеры российского подразделения компании – директор по развитию бизнеса Владимир Серебряков, директор по HR и коммуникациям Мария Шиповалова – рассказали о работе FM Logistic в России. Компания продолжает расширяться и активно инвестирует на российском рынке.

далее →

28 ноября / Комментарии
Как высокие технологии в логистике помогают интернет-магазинам заработать?

Как высокие технологии в логистике помогают интернет-магазинам заработать?

Если раньше покупки через интернет были чем-то экстраординарным, то сегодня заказать товар с домашнего компьютера или через смартфон – для большинства россиян привычное действие. Вслед за спросом в сеть уходят и продавцы, а вместе с ними в digital-пространстве появляется конкуренция. И в этом свете инструменты API от логистических компаний становятся серьезным преимуществом для ритейлеров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!