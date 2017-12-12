«Карусель» запускает онлайн-доставку через сервис Instamart

Торговая сеть «Карусель» запускает пилотный проект по онлайн-доставке товаров через сервис Instamart. С января 2018 года воспользоваться услугой могут москвичи, проживающие на Юго-Западе столицы и в некоторых городах Подмосковья, близких к ЮЗАО.

До конца этого года «Карусель» протестирует доставку товаров к новогодним праздникам (косметические наборы, шоколадные подарки, чай и кондитерские изделия с рождественским оформлением и новогодние украшения), которая будет осуществляться по всей Москве и ближнему Подмосковью.

С января 2018 года посетителям онлайн-сервиса будет доступен широкий ассортимент товаров «Карусели», насчитывающий свыше 19 тысяч наименований, кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в столичных гипермаркетах «Карусель». Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 1000 р.