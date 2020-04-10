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«Карусель» запустила услугу бесплатного такси для покупателей

Торговая сеть «Карусель» запускает актуальную услугу для покупателей — теперь каждый может воспользоваться бесплатным такси, благодаря чему дорога до дома с покупками станет удобнее и безопаснее. Услуга доступна в 32 гипермаркетах Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Рязани.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перед походом в магазин установить мобильное приложение «Моя Карусель» и активировать в нём участие в акции «Такси в подарок», совершить покупку на определённую сумму в гипермаркетах «Карусель», предъявить на кассе штрих-код карты лояльности из мобильного приложения. После этого в разделе «Персональные предложения» можно будет получить промокод, который необходимо активировать на сайте karusel.calltovisit.com. С подробными условиями проведения данной акции можно ознакомиться в мобильном приложении «Моя Карусель», на сайтах karusel.ru и karusel.calltovisit.com.

Партнером по оказанию услуги выступила компания Call to Visit, предоставляющая бизнесу технологию управления поездками. По данным опроса Call to Visit, проведенного после пилотного проекта с сетью в 2019 году, клиенты сети высоко оценили новую возможность: 95% посетителей, воспользовавшихся услугой, поставили наивысшую оценку. :

«В современном, постоянно меняющемся мире, мы должны быть готовы создавать решения, отвечающие текущим запросам клиента. События, которые происходят сегодня, требуют от всех нас соблюдать определенные правила, включая социальную дистанцию. Бесплатное такси до дома — это не просто удобный сервис. Данный сервис поможет обеспечить свою семью всеми необходимыми продуктами питания и товарами для дома на 1-2 недели вперед, что позволяет реже покидать свой дом. Мы заботимся об удобстве, а, главное, о здоровье наших покупателей».

Василий Громов, директор по информационным технологиям, инновациям и аналитическому маркетингу торговой сети «Карусель»

«За последние 10 лет ритейл, как и любой бизнес, сильно трансформировался, регулярно предлагая новые сервисы и улучшая клиентский опыт. В условиях высокой конкуренции клиенты становятся все более требовательны к предлагаемым им продуктам и услугам. Современный покупатель, при посещении магазина, получает эмоции не только внутри него, но и за пределами, то есть его отношение зависит, в том числе, от того, насколько быстро и с комфортом он доберется с продуктами до дома. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, когда уменьшение социальных контактов является необходимостью, предоставление возможности добраться из магазина на такси это проявление не только заботы, но и безопасности».

Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор Call to Visit

Автор: Анна
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