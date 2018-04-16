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«Карусель» запустила в Санкт-Петербурге доставку продуктов

Торговая сеть «Карусель» совместно с интернет-сервисом iGooods запустила пилотный проект по доставке собственных продуктов и товаров для жителей Санкт-Петербурга.

В настоящий момент сбор и доставка заказов осуществляется из гипермаркета «Карусель» по адресу Коломяжский проспект, 17, к.1. До конца апреля сервис планируется запустить еще в 3-х гипермаркетах «Карусель».

Всем посетителям онлайн-сервиса iGooods будет доступен широкий ассортимент товаров «Карусели», насчитывающий свыше 15 000 наименований продуктов питания и непродовольственных товаров. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в гипермаркетах «Карусель». Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 500 р.

Каждый день ассортимент «Карусели» обновляется на сайте iGooods с учетом актуальных данных о ценах и наличии товаров в каждом гипермаркете. Покупатели могут сделать заказы через сайт iGooods.ru или мобильное приложение (iOS и Android).

Автор: Анна
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