+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Главный тренд в категории «Детские товары» — рост спроса на товары российских продавцов и производителей, которые можно заказать на маркетплейсе и получить в течение нескольких дней. Во втором квартале 2020 года рост продаж детской одежды, представленной российскими брендами или продавцами, составил 65% по отношению к первому кварталу 2020 года.

«Недавние события, связанные с самоизоляцией, позволили нашей площадке нарастить долю продаж локальных продавцов в категории „Детские товары“. Кроме того, отсутствие возможности провести отпуск за границей также сказалось на желании родителей порадовать детей яркими вещами и игрушками. В будущем мы ожидаем стабильного роста в категории и увеличения среднего чека в осенне-зимний период за счет продаж теплой верхней одежды», — комментирует рост продаж коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин.

Аналитики площадки отметили большой интерес покупателей AliExpress к вещам с яркими принтами: в топе лидеров продаж вещи с изображениями героев известной игры Brawl stars от российского бренда «Все майки». В тренде также вещи с другими полюбившимися детям героями популярных мультиков и игр.

Лидерами продаж в категории стали футболки с героями Brawl stars, яркие леггинсы для девочек и детские свитшоты. При этом покупатели из России предпочитают приобретать у китайских брендов детские костюмы, нарядные платья для девочек и повседневные брюки для мальчиков.

Во втором квартале 2020 года также выросли продажи детских игрушек, представленные российскими брендами или продавцами. Рост составил порядка 15% по отношению к первому кварталу 2020 года.

В компании отметили, что чаще всего на платформе покупают развивающие игрушки из натуральных материалов: например, обучающие бизиборды, кукольные домики из натуральных материалов и детские кухни. Среди трансграничных продаж игрушек наибольшей популярностью пользуются игрушки известных мультипликационных брендов, волчки от Takara Tomy и квадрокоптеры от Eachine.

Чаще всего покупки детских товаров осуществляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского Края и Свердловской области.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 августа / Комментарии
«Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн

«Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн

Компания «Связной» изучила спрос на российском рынке смартфонов в период с 1 июня по 9 августа. Жители России после смягчения ограничительных мер не утратили интереса к покупкам смартфонов в интернете несмотря на органическое снижение онлайн-продаж после снятия ограничений.

далее →

25 августа / Комментарии
«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 48% в июне 2020 года

«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 48% в июне 2020 года

ГК «Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за второй квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2020 года. 

далее →

21 августа / Комментарии
Lamoda объявляет финансовые итоги второго квартала 2020

Lamoda объявляет финансовые итоги второго квартала 2020

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года в рамках раскрытия финансовой отчетности GFG.  

далее →

21 августа / Комментарии
Банк Хоум Кредит: 34% респондентов стали чаще покупать онлайн в период самоизоляции

Банк Хоум Кредит: 34% респондентов стали чаще покупать онлайн в период самоизоляции

Банк Хоум Кредит провел ежегодный опрос своих клиентов, посвященный предпочтениям в интернет-шопинге. В опросе приняло участие 860 человек из восьми федеральных округов, среди опрошенных были держатели дебетовых и кредитных карт банка.

далее →

20 августа / Комментарии
Разноцветные кошки и LED-дисплеи: какие товары для школы ищут на Яндекс.Маркете

Разноцветные кошки и LED-дисплеи: какие товары для школы ищут на Яндекс.Маркете

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на школьные принадлежности и рассказали, товары с какими персонажами ищут россияне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!