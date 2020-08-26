Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Главный тренд в категории «Детские товары» — рост спроса на товары российских продавцов и производителей, которые можно заказать на маркетплейсе и получить в течение нескольких дней. Во втором квартале 2020 года рост продаж детской одежды, представленной российскими брендами или продавцами, составил 65% по отношению к первому кварталу 2020 года.

«Недавние события, связанные с самоизоляцией, позволили нашей площадке нарастить долю продаж локальных продавцов в категории „Детские товары“. Кроме того, отсутствие возможности провести отпуск за границей также сказалось на желании родителей порадовать детей яркими вещами и игрушками. В будущем мы ожидаем стабильного роста в категории и увеличения среднего чека в осенне-зимний период за счет продаж теплой верхней одежды», — комментирует рост продаж коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин.

Аналитики площадки отметили большой интерес покупателей AliExpress к вещам с яркими принтами: в топе лидеров продаж вещи с изображениями героев известной игры Brawl stars от российского бренда «Все майки». В тренде также вещи с другими полюбившимися детям героями популярных мультиков и игр.

Лидерами продаж в категории стали футболки с героями Brawl stars, яркие леггинсы для девочек и детские свитшоты. При этом покупатели из России предпочитают приобретать у китайских брендов детские костюмы, нарядные платья для девочек и повседневные брюки для мальчиков.

Во втором квартале 2020 года также выросли продажи детских игрушек, представленные российскими брендами или продавцами. Рост составил порядка 15% по отношению к первому кварталу 2020 года.

В компании отметили, что чаще всего на платформе покупают развивающие игрушки из натуральных материалов: например, обучающие бизиборды, кукольные домики из натуральных материалов и детские кухни. Среди трансграничных продаж игрушек наибольшей популярностью пользуются игрушки известных мультипликационных брендов, волчки от Takara Tomy и квадрокоптеры от Eachine.

Чаще всего покупки детских товаров осуществляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского Края и Свердловской области.