+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Казахстанцы сделали рекордное количество онлайн покупок с Kaspi.kz

Крупнейшая платформа электронной коммерции в Казахстане Kaspi.kz объявила о результатах своих онлайн-продаж за первые 4 месяца 2020 года.

Сумма заказов на маркетплейсе за этот период выросла более чем в 2 раза и достигла рекордных 69 миллиардов тенге (12 миллиардов рублей) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

94% от всех заказов оформлено через мобильное суперприложение Kaspi.kz — с восемью миллионами пользователей, объединяющее несколько технологических платформ вокруг ежедневных потребностей пользователей. В частности, в экосистему Kaspi.kz входят маркетплейс, оплата более 5000 регулярных услуг от пополнения мобильного до оплаты налогов, переводы по номеру телефона, покупки в магазинах с QR-кодом, получение кредитов, открытие депозитов, бонусная программа и многое другое.

В ТОП 10 лидеров по росту количества заказов на маркетплейсе попали такие категории, как: товары для дома и дачи (+464%); спорт и туризм (+406%); строительство и ремонт (+394%); досуг и книги (+379%); украшения и аксессуары (+231%); красота и здоровье (+176%); ТВ, аудио, видео (+172%); компьютеры (+166%); мебель (+141%); детские товары (+129%)

В апреле 2020 года взрывной рост продаж показали машинки для стрижки волос (+716%), газонокосилки (+477%), напольные весы (+363%), скакалки и гантели (+351%), кухонные весы и формы для выпечки (+277%).

За последнее время к платформе подключились такие известные международные бренды, как adidas, BOSCH, CASIO, Columbia, DECATHLON, DeFacto, MANSOON, Marks & Spencer, Milavitsa, Nike, Reebok и многие другие. При этом 80% компаний, продающих свои товары с помощью Магазина на Kaspi.kz, представители малого и среднего бизнеса.

«Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. Мы развиваем наше суперприложение и экосистему, чтобы сделать покупки и платежи более выгодными и удобными. В условиях пандемии и высокого риска распространения вируса, онлайн покупки с доставкой и платежи являются не только удобными и необходимыми для многих казахстанских семей, но и помогают нашим партнерам сохранить продажи и рабочие места.» — отмечает Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 мая / Комментарии
Аналитика Яндекс.Маркета: россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Аналитика Яндекс.Маркета: россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и узнали, как он изменился из-за режима самоизоляции. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года.

далее →

19 мая / Комментарии
Спрос на бьюти-товары в самоизоляции увеличился в 2 раза

Спрос на бьюти-товары в самоизоляции увеличился в 2 раза

Онлайн-платформа Lamoda проанализировала спрос на бьюти-товары и выяснила, что во время режима самоизоляции спрос на косметику и парфюмерию среди новых клиентов сервиса увеличился в 2 раза. 

далее →

18 мая / Комментарии
Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая

Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая. Число покупателей на платформе увеличилось в годовом сравнении в 2,3 раза.

далее →

15 мая / Комментарии
Lamoda нарастила оборот в первом квартале 2020 года на 19,8%

Lamoda нарастила оборот в первом квартале 2020 года на 19,8%

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) и являющаяся ведущей в России и СНГ онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года.

далее →

15 мая / Комментарии
Сколько геймеры тратят на игры и донаты стримерам

Сколько геймеры тратят на игры и донаты стримерам

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные за январь — апрель 2020 года о платежах пользователей через Яндекс.Кассу и покупках, оплаченных картами Яндекс.Денег.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!