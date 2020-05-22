Казахстанцы сделали рекордное количество онлайн покупок с Kaspi.kz

Крупнейшая платформа электронной коммерции в Казахстане Kaspi.kz объявила о результатах своих онлайн-продаж за первые 4 месяца 2020 года.

Сумма заказов на маркетплейсе за этот период выросла более чем в 2 раза и достигла рекордных 69 миллиардов тенге (12 миллиардов рублей) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

94% от всех заказов оформлено через мобильное суперприложение Kaspi.kz — с восемью миллионами пользователей, объединяющее несколько технологических платформ вокруг ежедневных потребностей пользователей. В частности, в экосистему Kaspi.kz входят маркетплейс, оплата более 5000 регулярных услуг от пополнения мобильного до оплаты налогов, переводы по номеру телефона, покупки в магазинах с QR-кодом, получение кредитов, открытие депозитов, бонусная программа и многое другое.

В ТОП 10 лидеров по росту количества заказов на маркетплейсе попали такие категории, как: товары для дома и дачи (+464%); спорт и туризм (+406%); строительство и ремонт (+394%); досуг и книги (+379%); украшения и аксессуары (+231%); красота и здоровье (+176%); ТВ, аудио, видео (+172%); компьютеры (+166%); мебель (+141%); детские товары (+129%)

В апреле 2020 года взрывной рост продаж показали машинки для стрижки волос (+716%), газонокосилки (+477%), напольные весы (+363%), скакалки и гантели (+351%), кухонные весы и формы для выпечки (+277%).

За последнее время к платформе подключились такие известные международные бренды, как adidas, BOSCH, CASIO, Columbia, DECATHLON, DeFacto, MANSOON, Marks & Spencer, Milavitsa, Nike, Reebok и многие другие. При этом 80% компаний, продающих свои товары с помощью Магазина на Kaspi.kz, представители малого и среднего бизнеса.