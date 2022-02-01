KazanExpress раскрывает результаты 2021 года

Маркетплейс KazanExpress, контрольная доля в котором принадлежит AliExpress Россия, раскрывает бизнес-показатели 2021 года. Общий оборот площадки за 2021 год вырос на 542% и составил 9 млрд рублей (не включая услуги). При этом оборот декабря 2021 года превысил 2 млрд рублей, что на 612% больше, чем в декабре предыдущего 2020 года.

Количество заказов на площадке выросло до 14 миллионов за год, это на 470% выше результата прошлого года.

В 2021 году число городов присутствия увеличилось в пять раз с 23 до 115. Городами с самым большим количеством заказов за год оказались Казань, Уфа и Самара.

Количество пунктов выдачи заказов за год выросло с 73 до 450. Рекордное число — 1 822 заказа — было выдано 15 ноября в одном из казанских ПВЗ по адресу Ленинградская, 23.

Команда KazanExpress стала больше: теперь в компании работает 4 804 сотрудника. При этом в декабре 2020 года в компании работало всего 592 человека.

Сейчас на маркетплейсе представлено 12,5 тысяч российских продавцов. Их количество за год выросло на 169%. Лидеры продаж по категориям: электроника и аксессуары для электроники, товары для дома и красоты.

В августе 2021 года KazanExpress запустил строительство нового логистического комплекса на 1 млн кв. м в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Зеленодольском районе Татарстана. В дальнейшем компания продолжит развивать логистическую инфраструктуру, в том числе совместно с AliExpress: планируется открытие кобрендинговых ПВЗ, а также использование мощностей фулфилмент-центров друг друга для ускорения доставки, покрытия большей территории и снижения затрат на доставку.

«В 2022 году мы рассчитываем увеличить оборот нашего маркетплейса по меньшей мере в 3 раза. Нас ждёт выход в 26 новых городов и открытие более 500 пунктов выдачи во всех городах присутствия. Продолжение взрывного роста возможно за счёт инвестиций AliExpress Россия, с которыми мы начинаем масштабное кобрендирование сети ПВЗ и выдачу заказов товаров AliExpress как из России, так и из Китая и других стран». Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress.