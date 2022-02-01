KazanExpress раскрывает результаты 2021 года
Маркетплейс KazanExpress, контрольная доля в котором принадлежит AliExpress Россия, раскрывает бизнес-показатели 2021 года. Общий оборот площадки за 2021 год вырос на 542% и составил 9 млрд рублей (не включая услуги). При этом оборот декабря 2021 года превысил 2 млрд рублей, что на 612% больше, чем в декабре предыдущего 2020 года.
Количество заказов на площадке выросло до 14 миллионов за год, это на 470% выше результата прошлого года.
В 2021 году число городов присутствия увеличилось в пять раз с 23 до 115. Городами с самым большим количеством заказов за год оказались Казань, Уфа и Самара.
Количество пунктов выдачи заказов за год выросло с 73 до 450. Рекордное число — 1 822 заказа — было выдано 15 ноября в одном из казанских ПВЗ по адресу Ленинградская, 23.
Команда KazanExpress стала больше: теперь в компании работает 4 804 сотрудника. При этом в декабре 2020 года в компании работало всего 592 человека.
Сейчас на маркетплейсе представлено 12,5 тысяч российских продавцов. Их количество за год выросло на 169%. Лидеры продаж по категориям: электроника и аксессуары для электроники, товары для дома и красоты.
В августе 2021 года KazanExpress запустил строительство нового логистического комплекса на 1 млн кв. м в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Зеленодольском районе Татарстана. В дальнейшем компания продолжит развивать логистическую инфраструктуру, в том числе совместно с AliExpress: планируется открытие кобрендинговых ПВЗ, а также использование мощностей фулфилмент-центров друг друга для ускорения доставки, покрытия большей территории и снижения затрат на доставку.
«В 2022 году мы рассчитываем увеличить оборот нашего маркетплейса по меньшей мере в 3 раза. Нас ждёт выход в 26 новых городов и открытие более 500 пунктов выдачи во всех городах присутствия. Продолжение взрывного роста возможно за счёт инвестиций AliExpress Россия, с которыми мы начинаем масштабное кобрендирование сети ПВЗ и выдачу заказов товаров AliExpress как из России, так и из Китая и других стран».
Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress.
Материалы по теме:
- «AliExpress Россия» стала владельцем контрольной доли маркетплейса KazanExpress
- «Идеальная логистика для бизнеса»: исследование AliExpress Россия и РАЭК
- Маркетплейсы и логистика: работа в условиях увеличения спроса
- AliExpress Россия поднимет класс доставки товаров из Китая
- Реальный e-commerce. Создание реестра надежных курьерских служб: предпосылки, последствия и мнение отрасли
Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed
Еcommerce-дайджест материалов за день.