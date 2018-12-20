Каждая пятая россиянка готова потратиться на платье, которое можно надеть только раз в году

По результатам исследования российской марки 12Storeez выяснилось, что 20,8% опрошенных готовы купить вечерний наряд, который можно будет надеть только один раз — на встречу предстоящего Нового года. Большинство стараются найти вещи, которые можно будет еще не раз надеть в течение года по особым случаям (34,6%), или с которыми можно будет собрать стильный повседневный образ (48,5%).

Цена вопроса?

Только 16,5% опрошенных хотят уложиться в бюджет до 3 000 рублей, больше половины россиянок (63,1%) планируют приобрести наряд за 5 000 — 10 000 рублей, а почти четверть (24,5%) готовы потратить на новогодний образ более 10 000 рублей.

Сколько нужно платьев?

Как правило, для новогоднего вечера женщинам нужен один наряд — так ответили 58,5% опрошенных, или два — например, для корпоративного и семейного праздников (33,8%). Остальным нужно подготовить три и более образов.

Когда покупать?

Выбором и покупкой наряда большинство женщин (65,1%) предпочитает заниматься в декабре, когда бренды уже представили свои новогодние коллекции. При этом 25,6% опрошенных обычно оставляют покупку на последний день. Менее 10% привыкли приобретать платье заранее или шить его самостоятельно.

Где купить?

Чтобы купить наряд, чуть больше половины опрошенных (57,7%) специально выбираются в торговый центр, а 33,6% предпочитают заказывать онлайн. При этом участники опроса признались, что присматривают вещи на страницах интернет-магазинов, а потом приезжают в офлайн-магазин, чтобы совершить покупку, или шьют аналогичное платье сами.

Новогоднее настроение ощущается задолго до 31 декабря: по словам 62,3% женщин весь декабрь им хочется выглядеть нарядно. А вот 33,8% отмечают, что это один из самых напряженных периодов года и радоваться предстоящим праздникам им попросту некогда.