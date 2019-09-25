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Каждая третья проданная в России пара кроссовок — подделка

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Adidas
Adidas
Одежда

Оборот популярной обуви у россиян — контрафактных кроссовок — достиг 77 млрд рублей. Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд, таким образом, каждая третья проданная пара — подделка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Brandmonitor.

Основная часть контрафакта — 70%, или 54 млрд руб., — реализуется в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через интернет. Средняя стоимость поддельных кроссовок варьируется от 2 тыс. до 2,9 тыс. руб. в зависимости от канала продаж, тогда как средняя цена на оригинальную продукцию составляет 4−5 тыс. руб. в зависимости от площадки и города.

Почти половина покупателей приобретают фейковую продукцию по незнанию, а четверть россиян намеренно носят нелегальные кроссовки: большей частью это молодые люди, у которых нет средств на покупку оригинального товара. До 50% респондентов уверены, что смогут распознать подделку при покупке через интернет, и 42% опрошенных заявили, что не смогли это сделать.

Гендиректор компании «ДжамильКо» (эксклюзивный дистрибутор обуви New Balance и Timberland в России) Кира Балашова говорит, что огромная доля контрафакта продается через объявления, которые появляются на таких площадках, как «Яндекс.Маркет» и Avito. По ее словам, с 2017 года компанией было изъято более 10 тыс. пар контрафактной обуви, продававшейся через интернет. С этим тезисом соглашается директор проекта маркетплейс в Ozon Анна Калеева: «Сам формат предполагает большое многообразие поставщиков, которые сами управляют ассортиментом. Вследствие чего контролировать контрафакт становится сложнее».

Гендиректор и сооснователь маркетплейса Oskelly Альберт Осканов отмечает, что в люксовом сегменте среди самых подделываемых марок — Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost. В спортивном сегменте активно копируются самые известные спортивные бренды, включая Adidas, Nike, Reebok, New Balance.

Компании и сервисы: Adidas, Louis Vuitton, New Balance, Gucci, Balenciaga, Reebok, Timberland, Яндекс.Маркет, Nike
Автор: Анна
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