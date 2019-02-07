Каждый 3-й покупатель в России выбрал смартфон с поддержкой бесконтактной оплаты

Связной | Евросеть и Альфа-Банк сообщают о росте популярности смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты. За 2018 год их было продано 11 млн на сумму 304 млрд рублей, что больше на 41% и 36%, чем годом ранее. При этом общий объём продаж смартфонов с NFC от всех проданных в России смартфонов в денежном выражении составил 65%.

Средняя стоимость смартфона с NFC по итогам ушедшего года составила 27 700 рублей, а стоимость самых доступных смартфонов с этой функцией — 3500 рублей. Среди брендов лидерами стали Apple, Samsung, Honor/Huawei.

«Смартфоны с функцией NFC стали для россиян уже привычным платёжным инструментом. На это влияет как появление платёжных систем Google Pay и Samsung Pay, так и повсеместное развитие банковской экосистемы в России. Сегодня оплатить покупки с помощью смартфона можно уже практически везде — в любом магазине, в кофейне, в метро, в музее и во многих других местах», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

«Мы видим большой рост популярности телефонов с функцией NFC. Функция стала настолько популярной, что с прошлого года мы предлагаем клиентам возможность мгновенного выпуска карты и онлайн-загрузки ее в Apple Pay или Google Pay, без получения пластика. Число платежей через телефон выросло в 2018 году в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2017 году Альфа-Банк внедрил функцию снятия денежных средств в банкомате без карты, с авторизацией при помощи NFC-смартфона, — отметил директор по работе с партнерами розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный. — Поэтому неудивительно, что большинство карт, которые наши клиенты получают в Связном, сразу же токенизируются и ими начинают платить при помощи смартфона».