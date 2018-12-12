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Каждый 4-й покупатель выбрал смартфон с экраном более 5,6 дюймов

По данным объединенной компании Связной | Евросеть — объем продаж смартфонов с диагональю более 5,6 дюймов в России уверенно растет. Доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов за 10 месяцев 2018 года составила 26% против 2% за аналогичный период прошлого года. Средняя цена фаблетов в 2018 году выросла на 10%, по сравнению с прошлым годом, и составила 27 400 рублей.

«Мы отмечаем существенный рост интереса к устройствам с большими экранами. Каждый четвёртый купленный смартфон в России по итогам 10 месяцев 2018 года является фаблетом. Размер экрана более 5 дюймов у смартфонов считается не просто нормой, а уже необходимостью», — комментирует Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть.

На положительную динамику развития рынка фаблетов влияет постоянно расширяющийся ассортимент данного типа гаджетов. Сегодня клиенты ждут от своего устройства как можно больше функций и возможностей. Фаблеты могут сочетать в себе свойства не только смартфона, планшета, электронной книги, фотоаппарата, но даже игровой приставки или персонального компьютера, что, несомненно, привлекает всё больше покупателей.

Если посмотреть на яркие новинки текущего года, то можно отметить, что подавляющее большинство флагманских моделей было выпущено с экраном более 5,6 дюймов: iPhone Xs — 5,8 дюймов, iPhone Xs Max — 6,5 дюймов, Samsung Galaxy S9 — 5,8-дюймовый экран, Honor 10 — экран 5,84 дюймов, Huawei P20 Pro — 6,1-дюймовый экран.

За 10 месяцев 2018 года 94% всех продаж смартфонов-фаблетов в натуральном выражении пришлось на 5 брендов: Honor, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple. При этом, половину всех продаж в штуках сгенерировали Honor и Huawei. Так, топ-5 фаблетов в штучном выражении за 10 месяцев 2018 года в России выглядит следующим образом: Honor 9 lite (32Gb), Honor 7A PRO (16Gb), Honor 7C (32Gb), Huawei P Smart (32Gb), Honor 10 (64Gb). А в денежном выражении у россиян наибольшей популярностью пользовались iPhone X (64Gb), iPhone X (256Gb), Honor 9 lite (32Gb), Samsung Galaxy S8 (64Gb) и Honor 10 (64Gb).

Автор: Анна
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