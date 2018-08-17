Каждый десятый британец возвращает одежду в магазин после поста в инстаграме

Компания Barclaycard провела исследование британского рынка, согласно которому каждый десятый британец признался, что покупает одежду только ради снимка в социальных сетях. Выставив свой «лук дня» в инстаграме, они возвращают все вещи в магазин. В опросе приняло участие 2002 человека. Результаты показали, что чаще всего это делают покупатели в возрасте от 35 до 44 лет.

Что интересно, преимущественно — это мужчины (в частности, подростки, которые составляют большую часть аудитории соцсетей).

В Barclaycard считают, что онлайн-ритейлеры сами провоцируют такую тенденцию у покупателей, предлагая примерить и поносить одежду, прежде чем заплатить за нее деньги. В эпоху соцсетей, когда одежда в инстаграме живет всего один лук, это неизбежно.

Некоторые бренды специально адаптируются под пользователей инстаграма и предлагают вещи, которые можно надеть раз (максимум — два), сфотографироваться и отложить (особенно преуспели в этом Fashion Nova). Есть также компания Rent the Runway, где можно арендовать дизайнерскую одежду, а затем вернуть обратно.