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Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах

Проект «Здоровье Mail.ru» и сервис «Все Аптеки» провели опрос о том, как россияне тратят деньги на лекарства и на что обращают внимание при выборе препаратов.

Согласно исследованию, каждый десятый россиянин экономит на лекарствах и в аптеках ищет самые дешевые товары. Столько же опрошенных признались, что на лекарства у них уходит до половины ежемесячного дохода. Еще 5% сообщили, что денег на необходимые лекарства у них нет.

Большинство опрошенных (75%) отметили, что в целом редко покупают лекарства. При этом каждый десятый участник опроса не может себе позволить витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям. При этом регулярно пьют биодобавки всего 15% опрошенных. Остальные либо вообще их не покупают, либо приобретают их только в холодное время года или по прямому указанию врачей.

По данным сервиса «Все аптеки» в 2019 пользователи стали больше тратить в аптеках. В среднем один покупатель тратит в месяц на покупку лекарств 2 200 рублей в месяц, что почти на 40% больше, чем в начале года.

10% участников исследования ищут самые дешевые препараты из аптечного ассортимента и при выборе руководствуются только стоимостью товаров. Почти половина участников исследования (47%) выбирает себе лекарства по отзывам в интернете. Рекомендациям в сети верят больше, чем советам фармацевтов в аптеке (28%) или друзей (13%). В то же время прямой рекламе лекарственных препаратов доверяет всего 1% пользователей.

Покупая лекарства детям, на отзывы смотрит 24% опрошенных. Впрочем, больше половины участников опроса, даже при покупке безрецептурных лекарств, предпочитает сначала проконсультироваться у врача. Остальные прислушиваются к советам знакомых, либо доверяют работникам аптек. Еще 3% выбирают самые дешевые препараты.

Автор: Анна
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