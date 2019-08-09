Каждый десятый россиянин потратил более 20 000 рублей на технологии «умного дома»

Проект Hi-Tech опросил российских пользователей, знают ли они про «умный дом», пользуются ли этими технологиями в обычной жизни и каких производителей считают лидерами в этой области.

Согласно опросу, 88% россиян знают, что такое «умный дом», однако в обычной жизни пользуются такими технологиями лишь 27%. Из них большинство выбрали для себя контроль систем освещения (58%), видеонаблюдение (50%), «теплый пол» (41%), пожарную и аварийную сигнализации (39%), а также системы кондиционирования и вентиляции (36%). Внедрение этих технологий для 40% респондентов обошлось от 5 000 до 20 000 рублей, более 20 000 рублей потратил каждый третий (33%).

Те, кто только мечтает об «умном доме», а таких оказалось 69% респондентов, хотели бы иметь:

контроль систем освещения со смартфона (84%)

«теплые полы» (81%)

системы контроля энергопотребления с гаджетов (76%)

системы кондиционирования и вентиляции с помощью персональных гаджетов (73%)

видеонаблюдение (73%)

управление охранной, пожарной и аварийной сигнализации со смартфона или планшета — 1653 (71%)

системы контроля работы штор, жалюзи, ворот. — 1372 (59%)

системы контроля воспроизведением фильмов, видео и аудио — 1000 (43%)

Заплатить за дополнительный комфорт от 5 000 до 20 000 рублей готовы 57% опрошенных. На сумму более 20 000 смогли бы решиться 24%.

На вопрос, какие компании, выпускающие продукты для «умного дома» вы знаете, большинство респондентов отметили китайский бренд, в ассортименте которого действительно максимум гаджетов этой категории:

Xiaomi (74%)

Google (39%)

Amazon (25%)

REDMOND (25%)

Ростелеком (19%)

TP-Link (18%)

Опрос проводился с 29 по 31 июля 2019 года среди 4 620 пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.