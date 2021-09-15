Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android

В преддверии презентации новых продуктов Apple маркетплейс Ozon проанализировал продажи устройств бренда. Больше всего новых устройств Apple в 2021 году заказывали опытные пользователи и поклонники компании. Однако почти 20% всех штучных продаж iPhone пришлось на покупателей с гаджетами на Android. Абсолютным хитом в 2021 году стал iPhone 11 с объемом памяти 128 Gb в черном цвете — именно его чаще всего покупали клиенты Ozon.

36% продаж iPhone на Ozon в 2021 году пришлось на пользователей мобильных iOS-устройств. Еще почти 20% покупок совершили пользователи Android, остальная доля пришлась на мобильную версию сайта и десктоп. Самое популярное устройство у всех покупателей — черный iPhone 11 с объемом памяти 128 GB. Пользователи iOS при этом чаще покупают новинки бренда (в частности — iPhone 12 Pro), а вот клиенты Android предпочитают более ранние модели (например, iPhone X).

«Клиенты Android при переходе на новую операционную систему отдают предпочтение моделям, которые достаточно давно вышли на рынок смартфонов. Кроме того, спрос на устройства Apple у пользователей Android может быть связан с расширением ассортимента Apple, в котором за последние годы появились базовые альтернативы флагманским продуктам. Пользователи смартфонов на Android ранее обращали внимание на то, что Apple не дает своим поклонникам выбора среди устройств разной ценовой категории. Однако, уже несколько лет покупатели iPhone могут выбирать не только флагманы, но и аппараты среднего сегмента, постепенно выстраивая вокруг себя экосистему продуктов Apple», — говорит Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса Ozon.

Продажи моделей, которые Apple презентовала в прошлом октябре, достигли пика в июне 2021 года, когда спрос на них вырос почти втрое относительно периода новогодних распродаж в декабре. Наиболее популярной моделью среди новинок прошлого года стал флагманский iPhone 12 Pro в синем цвете с объемом памяти 128 GB. В сентябре 2021, в преддверии презентации новых устройств, iPhone 12 попал в топ-3 моделей iPhone, спрос на которые рос быстрее всего относительно июля (месяц до анонса даты презентации). Не теряет своих позиций и один из хитов 2020 года — iPhone SE 2020 — в текущем году этот базовый смартфон в линейке Apple входит в топ-10 популярных моделей на Ozon.

В целом, спрос на гаджеты Apple устойчив — продажи всех моделей iPhone за первое полугодие 2021 года на Ozon выросли в 5,6 раз год к году. Смартфоны Apple входят в топ-3 по продажам в штуках на площадке.

Вместе со смартфонами пользователи приобретают и разнообразные аксессуары Apple — за первое полугодие текущего года спрос на них удвоился в годовом отношении. В топе — наушники AirPods и AirPods Pro, а также сетевое зарядное устройство (с конца прошлого года все модели iPhone поставляются без него). Среди носимых устройств пользователи Ozon больше всего отдают предпочтение базовой модели, появившейся в прошлом году Apple Watch SE в цвете «серый космос».