Каждый пятый потенциальный покупатель готов приобрести автомобиль онлайн

Компания ANK Research & Consulting — эксперт по исследованиям в области автомобильной индустрии — изучила отношение к онлайн покупке автомобиля среди тех, кто планирует его приобрести в ближайшие 12 месяцев. Компания опросила 400 потенциальных автовладельцев по всей России. Метод — онлайн-опрос.

По данным ANK Research & Consulting, потребители, рассматривающие возможность приобретения автомобиля, открыты к покупке онлайн, и только финансово-юридические аспекты взаимодействия с продавцами могут являться существенным препятствием к закрытию сделки.

Коротко о главном в исследовании

Каждый пятый потенциальный покупатель автомобиля (19%) готов пройти весь путь онлайн — от выбора модели до внесения полной оплаты, включая заказ дополнительных сервисов.

Преимуществами онлайн-покупки потребители считают экономию времени, доступность 24/7 и отсутствие навязчивого сервиса со стороны продавцов.

К недостаткам приобретения автомобиля онлайн участники исследования относят следующее: отсутствие возможности ознакомиться с автомобилем вживую и пройти тест-драйв, а также проверить и протестировать авто в процессе передачи от дилера владельцу.

Было выявлено существенное отличие между тем, как женщины и мужчины относятся к онлайн-покупкам автомобиля. Мужская часть потенциальных покупателей вполне готова к онлайн-покупкам. Женщины в большей степени нуждаются в личном взаимодействии, особенно на финальных этапах заключения сделки.

Возможность не посещать дилерский центр для получения автомобиля кажется потенциальным покупателям привлекательной услугой. 73% заинтересованы в получении автомобиля в удобном для них месте, причем 53% готовы получать эту услугу за дополнительные деньги.

При этом важно, чтобы была возможность осмотреть и проверить автомобиль и даже отказаться от покупки после осмотра. Более половины потенциальных покупателей (54%) назвали простую процедуру возврата или отказа от покупки значимым условием приобретения автомобиля онлайн.

Внедрение индивидуальной консультации с видео-презентацией автомобиля вызывает интерес 60% потенциальных покупателей. Такой формат создает эффект живого общения и персонализированной продажи, что отвечает потребностям целевой аудитории.

Что готовы делать потенциальные покупатели автомобилей онлайн.

В порядке этапов выбора автомобиля (%):

«Онлайн-продажа автомобилей может быть зоной ближайшего развития как для дилеров, так и непосредственно для самих автопроизводителей. Потенциальные покупатели открыты к приобретению автомобиля напрямую от производителя, что говорит о растущем потенциале стратегии Direct-to-Consumer», — говорит Александр Кисов, руководитель ANK Research&Consulting.

Что касается потенциальных покупателей подержанных автомобилей в дилерском центре, такие клиенты также заинтересованы в развитии онлайн сервисов, но нуждаются в большей поддержке и хотели бы иметь возможность лично осмотреть автомобиль.