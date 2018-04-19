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Каждый пятый рубль «М.Видео» зарабатывает онлайн

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

«М.видео» сообщает неаудированные показатели продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like), а также результаты развития сети за первый квартал, окончившийся 31 марта 2018 года.

Ключевые показатели первого квартала 2018 года:

  • Чистые продажи выросли на 17,4% до 61,0 млрд рублей (с НДС)
  • Продажи сопоставимых магазинов (LFL) показали рост 12,5%
  • Продажи через интернет ускорились на 82,4% год-к-году до 11,8 млрд рублей (с НДС). Доля онлайн в общих продажах достигла 19%.

В первом квартале 2018 года продажи «М.Видео» выросли на 17,4% до 61,0 млрд рублей, включая НДС.

Рост был вызван сильными показателями продаж сопоставимых магазинов, ускорившейся динамикой интернет-продаж, а также программой экспансии конца 2017 года.

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) выросли на 12,5% в первом квартале 2018 года за счёт увеличения числа покупок и среднего чека. Рост был вызван более сильным покупательским спросом по сравнению с первым кварталом прошлого года, нарастающим эффектом от стратегических проектов m_mobile, «М.Кредит» и «Real-Time Dealing», а также различными промо-кампаниями. В конце 2017 года М.Видео обновила коммуникационную платформу и запустила специальные проекты по продвижению бренда через различные каналы коммуникации в категории цифровых товаров среди молодёжной аудитории.

В первом квартале 2018 года интернет-продажи «М.Видео» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) установили очередной рекорд, показав рост на 82,4% год к году и достигнув 19% от общих продаж компании (24% в Москве и 26% в Санкт-Петербурге) благодаря сильным показателям траффика и конверсии. Количество транзакций удвоилось год-к-году в первом квартале 2018 г. Доля самовывоза составила 74% от интернет-продаж в первом квартале 2018 года по сравнению с 69% в аналогичном периоде прошлого года.

«Омни-модель „М.Видео“ ещё раз доказала высокую эффективность — продажи сопоставимых магазинов показали двузначный рост — на 12,5%, который обусловлен высоким качеством сервиса и индивидуальной работой с каждым клиентом. Наши стратегические проекты по оснащению сотрудников магазинов мобильными устройствами для консультаций и продаж и кредитная программа „М.Кредит“ позволяют предложить покупателям уникальный клиентский опыт и действительно выгодные условия. „М.Видео“ активно наращивает присутствие на рынке цифровой электроники — продажи смартфонов, ноутбуков и аксессуаров к ним выросли в первом квартале на 30-40% за счёт развёртывания m_mobile, в рамках которого мы не только открыли выделенные зоны внутри своих магазинов, но и полностью изменили позиционирование бренда для молодой аудитории. В течение этого года мы будем пилотировать отдельно стоящие магазины под брендом m_mobile, в которых будет представлен исключительно цифровой ассортимент», — прокомментировал главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

«М.Видео», демонстрируя практически двукратных рост в онлайн, трансформируется в интернет-ритейл, где выскоэффективная розница органично дополняет онлайн-платформу и самые современные ИТ-решения. Три из четырёх покупателей онлайн предпочитают забрать заказ в магазине, что быстро, удобно и выгодно. В рамках стратегии One Retail в течение ближайших трёх лет мы планируем полностью интегрировать внедрённые инновации для онлайн и оффлайн и развивать мобильные решения в рознице, что позволит не только гарантировать клиентам уникальный бесшовный покупательский опыт, но и укрепить свои позиции на рынке за счёт более глубокого анализа поведения клиентов, их предпочтений и индивидуальных решений для каждого«, — подчеркнул президент «М.Видео» Александр Тынкован.

Основные операционные показатели «М.Видео» за первый квартал 2018 года:

* Чистые продажи рассчитываются как общие продажи за вычетом продаж аукционных купонов на скидку. Продажи за 1 кв. 2017 года были приведены к Чистым продажам для целей сопоставимости данных в сравниваемых периодах.

** Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LFL) основана на сравнении 376 магазинов, открытых не позднее 1 января 2017 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%.

*** за 3 месяца 2018 года было закрыто 2 магазина в связи с их переездом.

Компании и сервисы: М.видео
Автор: Анна
Теги: продажи итоги
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