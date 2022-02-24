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Каждый пятый сотрудник сферы продаж в командировке работает в коворкинге

Почти половина россиян, работающих в сфере продаж (41%), ездит в командировки в среднем раз в полгода на несколько дней, выяснили Ozon Travel для бизнеса и международный лидер в области гибких офисных пространств WeWork, опросив около 1,7 тыс. человек по всей стране. 18% сотрудников предпочитают в деловых поездках работать в коворкингах и выбирает отели, которые могут их предоставить. Большинству командировочных расходы на коворкинг оплачивают компании.

Не привязаны к месту: 83% работников сферы продаж пробовали работать удаленно во время путешествий

Каждый пятый сотрудник сферы продаж в командировке работает в коворкинге.

Почти половина россиян, работающих в сфере продаж (41%), ездит в командировки в среднем раз в полгода на несколько дней, выяснили Ozon Travel для бизнеса и международный лидер в области гибких офисных пространств WeWork, опросив около 1,7 тыс. человек по всей стране. 18% сотрудников предпочитают в деловых поездках работать в коворкингах и выбирает отели, которые могут их предоставить. Большинству командировочных расходы на коворкинг оплачивают компании.

Только у 5% опрошенных сотрудников сферы продаж работа никак не связана с командировками. Остальные ездят в деловые поездки раз в полгода (41%, это самый распространенный ответ) или раз в год (29%). Еще 7% респондентов отправляются в другие города для решения вопросов бизнеса раз в месяц или чаще.

У большинства работников сферы продаж (62%) командировки длятся несколько дней. Пятая часть респондентов (21%) проводят в деловых поездках в среднем по неделе. 14% успевают все решить за один день, а 3% приходится работать вдали от дома месяц и больше. При этом к разъездам сотрудники относятся в целом спокойно: 38% говорят, что им нравится менять обстановку время от времени, 14% уточняют, что их восприятие деловой поездки зависит от задачи, которую нужно решить или места, в которое предстоит отправиться.

38% сотрудников сферы продаж в командировках работают в офисе компании, партнера или клиента, к которым они едут, еще 11% трудятся на выездных мероприятиях. 20% разбираются с делами в номере отеля, и ещё 18% с комфортом располагаются в коворкингах. Наличие специальной рабочей зоны они считают важнейшим критерием при выборе отеля для проживания. Деловые встречи каждый шестой респондент также предпочитает проводить в коворкингах, тем более, что двум третям опрошенных (69%) компании компенсируют расходы на аренду таких помещений.

32% работников сферы продаж говорят, что выбирают для проживания в командировке только те отели, в которых есть коворкинги. Еще 40% хотят, чтобы рабочая зона располагалась поблизости от гостиницы. Такие пожелания связаны с попытками избежать сложностей, которые респонденты считают основными при работе в путешествиях. 25% жалуются, что им не хватает удобного рабочего места, треть (35%) сетуют на плохой интернет.

Также в командировках работники сферы продаж высоко ценят тишину и комфорт в отеле (43%), стабильно работающий в гостинице wi-fi (37%), близость места проживания к центру города или офису (45%). Респонденты Ozon Travel для бизнеса, которым часто приходится отправляться в деловые поездки, отмечают и важность транспортной доступности аэропорта (36%), комфортность перелета (23%), удобное время вылета (24%) и возможность поменять даты рейсов при необходимости (13%).
Исследование показало, что сейчас более половины российских компаний сферы продаж (60%) перешли на гибридный режим работы, а 21% трудятся полностью удаленно. Благодаря возможности не присутствовать в офисе каждый день сотрудники попробовали работать не только из дома, но и из других городов. 24% респондентов говорят, что после перехода на гибридный или удаленный режим они стали больше путешествовать. Еще 38% отмечают, что пока не пробовали совмещать работу с путешествиями, но хотят это сделать и соглашаются, что удаленный формат позволяет расширять границы и не замыкаться в привычных стереотипах.

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Автор: Elvira
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