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Каждый третий россиянин готов стать веганом или вегетарианцем

Каждый второй россиянин старается следовать принципам экологичного потребления, отказываясь от одежды из натуральной кожи и меха, а 36% — рассматривают переход на веганство или вегетарианство. Это следует из данных совместного исследования онлайн-ритейлера Самокат с доставкой за 15 минут и ГК "ЭФКО", проведенного среди 3 350 человек. 

Рост популярности альтернативного типа питания в своем окружении отмечает каждый четвертый опрошенный (26%). При этом причисляют себя к веганам и вегетарианцам 6% респондентов, еще 12% следуют флекситарианству (растительная диета, которая допускает употребление мяса животных). Большинство россиян (51%) отказались от мяса совсем недавно — менее года назад. Самая распространенная причина перехода на такой тип питания — польза для здоровья. В этом уверено 44% опрошенных веганов и вегетарианцев. 

Большинство россиян (69%) отмечают, что в последнее время быть веганом или вегетарианцем стало проще: появилось больше альтернативных продуктов и  вегетарианских блюд в кафе и ресторанах. Тем не менее, почти каждый второй опрошенный вегетарианец (48%) все еще испытывает сложности с поиском товаров растительного происхождения в магазинах, а 28% — в ресторанах. 

Большинство веганов и вегетарианцев не пытаются приобщить друзей и знакомых к своему типу питания. 87% уверены, что это должно быть личное решение человека. В то же время почти треть (31%) опрошенных планируют приучать к веганству или вегетарианству своих детей. 

Растительные блюда и напитки пользуются популярностью даже у тех людей, кто не соблюдает  веганство или вегетарианство. Больше половины россиян (61%) едят продукты растительного происхождения ежедневно, каждый второй является поклонником альтернативных напитков (соевого, миндальное молоко и т.д.), 64% — пробовали растительное мясо. 

Самая популярная причиной неготовности перейти на веганство или вегетарианство — большая любовь к мясу. В этом призналось 52% опрошенных россиян. 

“Мы стараемся, чтобы каждый смог найти в Самокате интересующие его продукты и товары. Именно поэтому в этом году мы существенно расширили ассортимент для веганов и вегетарианцев. Кроме того, сейчас мы работаем над обновлением упаковки для товаров собственной торговой марки — в ближайшее время она станет более экологичной,” — комментирует Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат. 

«В прошлом году в России было произведено около 11 млн тонн мяса животного происхождения. На фоне этих объемов можно говорить, что рынок растительных альтернатив мяса находится в зачаточном состоянии. Тренд на увеличение доли зеленой еды уже набрал обороты, и это данность, с которой нужно смириться. Чем больше людей будут осознавать, что растительное мясо сохраняет планету для их внуков, а растительная диета продлевает здоровое долголетие, тем выше будут темпы роста этой категории. Быстрее или медленнее, но в ближайшие 10 лет до 10% животного мяса будет замещено растительными альтернативами. На скорость будет влиять множество факторов, от готовности производителей предлагать объективно вкусные альтернативы, до динамики трендов ЗОЖ и ответственного потребления»,  —  сообщил Сергей Иванов, акционер ГК «ЭФКО», основатель «Еды будущего».

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Автор: Анна
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